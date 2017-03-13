İş yerinden 687 TL çaldı

Gazimağusa’da faaliyet gösteren “Kiraz Market” isimli iş yerinden çalışan D.J.(K-38), 1-3 Mart tarihleri arasında, iş yerine ait 687 TL parayı çaldığı gerekçesiyle tutuklandı.

HAYVAN HIRSIZLIĞI

Polis Basın Subaylığı’nda yapılan açıklamaya göre, Dipkarpaz’da Küçük Siga mevkiinde bulunan Şükrü Sönmez’e ait ağıldan Cumartesi günü üç koyun çalan A.B. (E-29), M.Z. (E-24) ve B.B. (E-22), dün Ziyamet-İskele anayolu üzerinde polis ekipleri tarafından tespit edilerek tutuklandı.

CEP TELEFONU ÇALDI

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir hastanenin danışma bölümünde Cumartesi günü Fatma Gökalp tarafından unutulan cep telefonunun A.H. (E-36) tarafından çalındığı tespit edildi.

A.H. tutuklandı.