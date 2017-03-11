İşadamını uyutup parasını çaldılar

Kuzey Kıbrıs’a tatile gelen Mersinli işadamı Tarık Ciğer’in içeceğine ilaç atıp bayılttıktan sonra soyan 26 yaşındaki Rabia Kan, 36 yaşındaki Nazan Yandak ve 30 yaşındaki Mithat Can Çalık dün ek tutuklama talebi ile yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlılardan Rabia Kan’ın kaçmak üzereyken havaalanında yakalandığını açıkladı.

UYUTUP PARASINI ÇALDILAR

Duruşmada zanlılar hakkındaki iddiaları aktaran polis, zanlı Rabia Kan’ın facebook’tan Tarık Ciğer’e mesaj attığını, buluşma teklif ettiğini, 3 Mart akşamı Rabia Kan, Nazan Yandak ve Tarık Ciğer’in bir araya gelip Girne’de bir meyhaneye gittiklerini söyledi. Meyhaneden sonra iki kadın zanlının Tarık Ciğer’i yine Girne’de bulunan bir kafeye götürdüğünü kaydeden polis, zanlı Rabia Kan’ın Tarık Ciğer’i bir bahane bulup lavaboya götürdüğünü, bu esnada zanlı Nazan Yandak’ın Tarık Ciğer’in içeceğine tafil isimli hap şeklindeki ilaçtan 3-4 tane attığını anlattı. Polis, bir süre sonra Tarık Ciğer’in sersemlediğini, iki kadın zanlı ile Ciğer’in kafeden ayrıldıklarını ve Ciğer’in KKTC’de kullanmak için kiraladığı araç ile yola koyulduklarını açıkladı.

Polis, iki kadın zanlının suç ortakları olan Mithat Can Çalık’ı da telefonla arayıp bilgi verdiklerini, iki kadın zanlı ve zanlı Çalık’ın önlü arkalı bir şekilde Karşıyaka bölgesinde gittiklerini söyledi. Üç zanlının burada kendisinden geçen Tarık Ciğer’in üzerinde bulunan 11 bin dolar ile 3 bin 500 TL’yi, evrak çantasını ve valizini çaldıklarını açıkladı. Polis, zanlıların Tarık Ciğer’i araç içerisinde baygın bir şekilde bırakıp Çalık’ın aracıyla ayrıldıklarını ifade etti.

ÇALINAN PARALARIN BÜYÜK KISMI BULUNDU

Polis, meydana gelen soygun olayının ardından başlatılan soruşturma sonucu zanlıların tespit edildiğini; zanlı Kan’ın Ercan Havaalanı’nda çıkış yaparken, diğer zanlıların ise Girne’de tutuklandıklarını ifade etti. Zanlı Kan’ın üzerinde 4 bin 200 dolar, 245 TL diğer zanlılarda ise 5 bin 450 dolar para ve 350 TL bulduklarını kaydeden polis, ayrıca zanlı Yandak’ın evinde 13 adet tafil hap bulduklarını belirtti.

Zanlıların 3 gündür tutuklu olduklarını, 8 kişiden ifade aldıklarını ifade eden polis, 10 kişiden daha ifade alacaklarını, Tarık Ciğer’den alınan kan örneklerinin analiz için Türkiye’ye gönderileceğini belirterek soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Polis, zanlıların soruşturmanın devam ediyor olmasından dolayı 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talep edilen süreyi onayladı.