İşçi güvenliği Allah'a emanet

Ülkemizde iş güvenliği zafiyeti nedeniyle yaşanan ölümlü iş kazalarına gün geçtikçe bir yenisi eklenirken,iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda istenmeyen görüntüler de vatandaşın tepkisine neden olmaya devam ediyor.

Dün Göyeli Belediyesi’nin karşısında bulunan bir inşaatta korumasız ve güvenlikten yoksun bir şekilde çalışan bir işçinin fotoğrafını sosyal medya’da paylaşan vatandaşlar, denetimsizliklere isyan etti.

İşçi ölümlerinin sıkça yaşandığı KKTC’de yetkililerin hâlâ duyarsız davrandığını söyleyen vatandaşlar, güvenlik zaaflarının işçi ölümlerine davetiye çıkardığını ifade ettiler.