İşçinin cesedi panmikserden mikserli araca dökülmüş!

Gamze Pir Baykur

Çayıroava’da geçtiğimiz Cumartesi akşamı Premix Beton isimli beton şantiyesi içerisinde hazır beton üretim tesisi olan panmikserin (Sabit büyük mikser makinesi) açık olan temizlik kapaklarından mikser içerisine düşen ve mikser içerisinde bulunan demir çarkların arasına sıkışarak parçalanması sonucu hayatını kaybeden Bangladeş uyruklu İdris Dhali’nin ölümüyle ilgili olarak olayda ihmali görüldüğü gerekçesiyle tutuklanan panmikserin santral operatörü zanlı Sinan Birgin dün yeniden İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılan zanlı Birgin’in tutukluluk süresi 6 gün daha uzatıldı.

Soruşturma devam ediyor...

Meselenin tahkikat subayı Müfettiş Muavini Ömer Çakır, 4 Şubat tarihinde saat 19:00’da Çayırova’da faaliyet gösteren “Premix Beton” isimli beton şantiyesinde işçi olarak çalışan İdris Dhali’nin şantiye içerisinde bulunan panmikserin içine düşerek yaşamını yitirdiğini açıkladı. Akabinde İdris Dhali’nin JD 972 plakalı mikser aracın içerisine çamurla birlikte aktarıldığının tespit edildiğini belirten Çakır, ayni gün saat 19:45’te JD 972 plakalı mikser aracın şantiye yanında bulunan boş araziye boşaltım yaptığı esnada çamurla birlikte dökülen Dhali’nin cesedinin tespit edildiğini açıkladı. Çakır, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli konumda bulunan ve panmikserin santral operatörü olarak çalışan zanlı Sinan Birgin’in 5 Şubat tarihinde saat 02:30’da tutuklandığını anımsattı. Çakır, panmikserde yapılan kontrolde mikserin iki kapağı olduğunun, bu kapakların sensörlü olduğunun ve konu kapakların açık olduğunun tespit edildiğini belirterek, kapakların açık olması durumunda santral operatörüne arıza sinyalinin gitmesi gerektiğinin tespit edildiğini açıkladı. Çakır, 5 Şubat tarihinde İdris Dhali’nin cesedi üzerinde yapılan otopside, Dhali’nin kesin ölüm nedeninin iş kazasına bağlı genel vücut yaralanması, iç organ yaralanması, beyin kanaması ve dış kanama olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Kurul raporu hazırlanacak...

Çalışma Dairesi Müfettişleri ve Teknik Müfettişin olay yerinde inceleme başlattığını belirten Müfettiş Muavini Ömer Çakır, Çalışma Dairesi Müfettişleri ve Teknik Müfettişin yapılan inceleme sonrasında, Makine Mühendisleri Odası ve Elektrik-Elektronik Mühendisleri Odası tarafından inceleme yapılmasının daha uygun olacağı kanısına vardıklarını açıkladı. Çakır, ilgili odalarla ayrıntılı bir inceleme yapılabilmesi için yazışma yapıldığını belirterek, Makine Mühendisleri Odası ve Elektrik-Elektronik Mühendisleri Odası tarafından kurul raporu hazırlanacağını ancak kurulda kimlerin yer alacağının kesinleşmesi ve raporun hazırlanabilmesi için ilgili odaların süreye ihtiyacı olduğunu açıkladı.

Gerekli yerlerde uyarıcı levha yok...

Müfettiş Muavini Ömer Çakır, olay yerinde uyarıcı levha olmadığını belirterek, Çalışma Dairesi ile birlikte yaptıkları araştırmada olay yeri yanında bulunan boş bir odanın içerisinde duvara yaslanmış ve gerekli yerlere asılmamış 2 adet, olay yeri yakınındaki garaj içerisinde ise yine gerekli yerlere asılmamış 4 adet uyarıcı levha olduğunu tespit ettiklerini ve uyarıcı levhalarla ilgili soruşturma başlattıklarını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini belirten Çakır, zanlı Sinan Birgin’in 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

6 gün daha...

İskele Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Sinan Birgin’in tahkikat maksatları bakımından 6 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Tutuklu kalacak...

Mağusa Kaza Mahkemesi nöbetçi yargıcı Umut İnan, zanlı Sinan Birgin’in tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.