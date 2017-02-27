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  3. İshale hatlarında teknik bakım yapılacak
İshale hatlarında teknik bakım yapılacak

İshale hatlarında teknik bakım yapılacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Su İşleri Dairesi, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek su kesintilerle ilgili vatandaşa uyarılarda bulundu.

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Su İşleri Dairesi, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek su kesintilerle ilgili vatandaşa uyarılarda bulundu.

Daireden yapılan açıklamaya göre, DSİ İsale hattında, teknik bakım yapılacağı için yarın ve 3 Mart tarihleri arasında Ercan Havalimanı, Kırklar, Erdemli,Akdoğan, Beyarmudu, Türkmenköy, Çayönü, Güvercinlik ve Dörtyol yerleşim birimlerine su verilemeyecek.

Bu arada, Su Dairesi açıklamasına göre, Alayköy ve güzergahındaki askeri birlikleri besleyen Serhatköy-Alayköy içme suyu hattında patlak oluştuğu için bugün sabahtan, yarın saat 16.00’ya kadar hattan su alan yerleşim yerlerine su verilemeyecek.

Açıklamada, vatandaşlara  suyu tasarruflu kullanmaları çağrısı yapıldı.

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