IŞİD bayrağıyla Danimarka'dan Almanya'ya geçti

Daily Mail gazetesinin haberine göre, Berlin saldırısının ardından Avrupa'daki sınırların ne kadar kontrolsüz olduğunu göstermek isten Danimarkalı bir genç, elinde IŞİD bayrağıyla sınırı geçme denemesi yaptı.



​Almanya sınırını geçtiği görüntüleri YouTube'a yükleyen Danimarkalı genç, "Sınır kontrollerini deniyoruz. Bir IŞİD teröristi sınırı fark edilmeden geçebilir mi? Sınırlarda kontrol yok. Açık sınırlarımızla kendinizi rahat hissediyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

Berlin'de pazartesi akşamı bir tırın Noel pazarına girmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetmiş, 48 kişi yaralanmıştı. IŞİD'e bağlı haber ajansı Amaq, öldürülen Berlin şüphelisi Anis Amri'nin örgütün elemanı olduğunu belirtmişti.

