IŞİD, El Bab'daki Türk askerine saldırdı: Yaralılar var
Doğan Haber Ajansı, Fırat Kalkanı harekatının devam ettiği El Bab'da IŞİD militanlarının saldırısında yaralanan Türk askerlerinin olduğunu aktardı.
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Haberde, sabah saatlerinde gerçekleştirildiği belirtilen saldırının detaylarının bilinmediği ifade edildi.
Saldırının ardından IŞİD mevzileri hem karadan hem de havadan ateş altına alınırken, bölgeden tahliye edilen yaralı askerler tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne gönderildi.
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