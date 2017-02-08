IŞİD, El Bab'daki Türk askerine saldırdı: Yaralılar var

Haberde, sabah saatlerinde gerçekleştirildiği belirtilen saldırının detaylarının bilinmediği ifade edildi.

Saldırının ardından IŞİD mevzileri hem karadan hem de havadan ateş altına alınırken, bölgeden tahliye edilen yaralı askerler tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne gönderildi.