Lefkoşa20 °C
  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • Sürekli kendini yorgun hissedenler dikkat!
  • Akşam içtiğiniz çay uykunuzu kaçırıyorsa...
  • Akıllı telefon ve tabletlerdeki gizli tehlike!
  • Yağ yakımını hızlandıran 'metabolizma canavarı' besinler
  • Bahar yorgunluğundan kurtulmak için bunları yapın
  • '5 saniye kuralı'na bilimsel yanıt
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. IŞİD, Londra saldırısını üstlendi
IŞİD, Londra saldırısını üstlendi

IŞİD, Londra saldırısını üstlendi

IŞİD, 4 kişin ölüp 29 kişinin yaralandığı Londra saldırısını üstlendi.

A+A-

IŞİD'in yayın organı 'Amaq haber ajansı' üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıyı 'halifeliğin bir askerinin' düzenlediğini ifade etti.

MAY: SALDIRGAN İNGİLTERE DOĞUMLU

İngiltere Başbakanı Theresa May, saldırganın İngiltere doğumlu olduğunu ve istihbarat servislerinde kaydı bulunduğunu ifade etmişti.

Dün yaşanan olayda saldırgan, Westminster köprüsünde aracıyla insanları ezmiş, bir polisi de bıçaklamıştı. Olayda polis memuru ve saldırgan dahil toplam 4 kişi ölmüş, 29 kişi yaralanmıştı.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.