IŞİD, Londra saldırısını üstlendi
IŞİD, 4 kişin ölüp 29 kişinin yaralandığı Londra saldırısını üstlendi.
A+A-
IŞİD'in yayın organı 'Amaq haber ajansı' üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıyı 'halifeliğin bir askerinin' düzenlediğini ifade etti.
MAY: SALDIRGAN İNGİLTERE DOĞUMLU
İngiltere Başbakanı Theresa May, saldırganın İngiltere doğumlu olduğunu ve istihbarat servislerinde kaydı bulunduğunu ifade etmişti.
Dün yaşanan olayda saldırgan, Westminster köprüsünde aracıyla insanları ezmiş, bir polisi de bıçaklamıştı. Olayda polis memuru ve saldırgan dahil toplam 4 kişi ölmüş, 29 kişi yaralanmıştı.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.