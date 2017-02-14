IŞİD’den Sevgililer Günü’nü kutlayanlara 'kafanızı keseriz' tehdidi

Irak'ın Ninova bölgesinden yerel bir kaynak, babil24.com sitesine yaptığı açıklamada, "IŞİD'li vaiz Musul'un batısındaki bir camide öfkeli bir hutbe okudu. Nedeni, gençler arasında Sevgililer Günü konuşmaları oldu" dedi.

OYUNCAK AYIYI KESTİ

İŞİD'li imamın öfkeli hutbesi sırasında kırımızı bir ayı oyuncağını çıkararak cemaatin gözleri önünde keskin bıçakla kafasını kestiğini aktaran görgü tanığı, "Bununla 'ahlaksızlık bayramı'nı kutlayacak herkesi tehdit etti" diye ekledi.