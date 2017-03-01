Işısal, Değirmenlik Lisesi ve Cihangir-Düzova İlkokulu heyetini kabul etti

Değirmenlik Belediye Başkanı Osman Işısal, bugün Değirmenlik Lisesi Müdürü Mustafa Kurumanastırlı ile Cihangir-Düzova İlkokulu Müdürü Erhan Ceylanlı ve okul aile birliği üyelerini kabul etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Değirmenlik Belediye Başkanı Osman Işısal, çocukların ve gençlerin okul hayatlarının sorunsuz ve eksiksiz sürebilmesi için Değirmenlik Belediyesi olarak her zaman bölge okullarına katkıda bulunduklarını ve bulunacaklarını kaydetti.

“Çocuklarımızın eğitimi hepimizin geleceğidir” diyen Başkan Işısal, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nı bölgedeki okulların sıkıntılarına ve ihtiyaçlarına daha duyarlı olmaya çağırdı.

Okul temsilcilerinin ise okullara maddi-manevi katkılarından dolayı Değirmenlik Belediye Başkanı Osman Işısal’a teşekkür ederek, destek istediği belirtildi.

“CİHANGİR-DÜZOVA İLKOKULU GÖSTERİSİ BUGÜN”

Cihangir-Düzova İlkokulu Okul Öncesi çocukları bugün saat 15.00’te Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde (D-SAM), Ağaç ve Orman Bayramı nedeniyle, jimnastik gösterisi ve kostümlü etkinlikler düzenleyecek.