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Işısal kadınları unutmadı

Işısal kadınları unutmadı

Değirmenlik Belediye Başkanı Osman Işısal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bugün, Değirmenlik Belediyesi kadın personelinin ve Gündüz Yaşlı Bakım Evi’nde bulunan kadınlara çiçek takdim etti.

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Değirmenlik Belediye Başkanı Osman Işısal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bugün, Değirmenlik Belediyesi kadın personelinin ve Gündüz Yaşlı Bakım Evi’nde bulunan kadınlara çiçek takdim etti.

Belediye’den verilen bilgiye göre, Işısal, Değirmenlik Belediyesi’nde yaptığı konuşmada tarih boyunca kadının hayat mücadelesi ve eşitlik uğruna çok büyük savaşlar verdiğinin altını çizerek Kadınlar Günü’nün kutlanılmasından çok, tarihte yaşananların unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Toplumların temel taşının kadınlar olduğunu dile getiren Işısal, daha sonra Meriç’te bulunan ve 65 yaş üzeri bireylerin yaşadığı Gündüz Bakım Evi’ni de ziyaret etti.

Gündüz Yaşlı Bakım Merkezi’nin bir diğer ziyaretçileri ise Değirmenlik Lisesi öğrencileri oldu.

Öğrenciler de büyüklerinin ellerini öpüp çiçekler verip sohbet etti.

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