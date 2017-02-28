İşitme Engelli Çocuk ve Gençlere Konuşma Terapisi eğitimleri başlatıldı

Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı tarafından “Sessizliğime Bir Ses Ver” isimli proje ile işitme engelli çocuk ve gençlere yönelik dil ve konuşma terapisi eğitimleri başlatıldı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, AB tarafından finanse edilen, Naci Talat Vakfı ve IKME tarafından yürütülen proje çerçevesindeki küçük hibe programı kapsamında Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı tarafından gerçekleştirilen dil ve konuşma terapisi eğitimleri, Lefkoşa’da Vakıf Merkez binasında 13 Nisan’a kadar devam edecek.

Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV) Başkanı Bahire Doğru, günümüz teknolojisi, işitme kalıntısının doğru kullanımı ve doğru eğitim yaşantıları sağlanması sonucu, işitme engelli çocukların da işiten çocuklara benzer bir biçimde anadillerini edinmelerine yardımcı olan işitme araçları geliştirildiğini belirtti.

Dil edinimini ve bilgi dağarcıklarını geliştirebilme yöntemlerinin, işiten çocuklarda bile önem taşıdığını kaydeden Doğru, dinleme ve konuşma eğitimlerinin işitme engelli çocuklar için hayati önem taşımasından yola çıkarak KİKEV olarak ‘’Sessizliğime Bir Ses Ver” adını verdikleri proje ile işitme engelli çocuk ve gençlere yönelik dil ve konuşma eğitimine başlandığını ifade etti.

Vakfa yapılan müracaatları değerlendirerek, proje kapsamında bu eğitimi hiç almamış işitme engelli çocuk ve gençlerle dil ve konuşma terapisi eğitimlerine başlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Doğru, eğitimlerin Uzman Dil ve Konuşma Terapisti İmge Bora tarafından verilmekte olduğunu, eğitimlerin 3 ay süreceğini ve proje sonunda hedeflerinin bu eğitimlerin sürekliliğini sağlamak olduğunu belirtti.

Doğru, proje finansmanını sağlayanlara, katılımcı işitme engelli çocukların ailelerine ve gençlere teşekkür ederek, tüm işitme, konuşma engellileri ve halkı KİKEV çatısı altında vakıf gönüllüsü olarak yer almaya davet etti.

Proje ile ilgili bilginin 0542 884 50 56 numaralı telefondan alınabileceği belirtildi.