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İskele Belediyesi 2’nci Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği Pazar günü

İskele Belediyesi 2’nci Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği Pazar günü

İskele Belediyesi, kültürlerin kaynaşması etkinliğinin ikincisini, 26 Mart Pazar günü düzenleyecek.

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İskele Belediyesi, kültürlerin kaynaşması etkinliğinin ikincisini, 26 Mart Pazar günü düzenleyecek.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre,  “Bizim sevdamız sizin de sevdanız olabilir” sloganıyla gerçekleştirecek etkinlikte farklı kültürlere ait yiyecek, içecek ve el emeği eserlerinin satışa sunulacağı 120’yi aşkın stant kurulacak.

Açılışı saat 10:00’da yapılacak olan etkinlikte oyun sokağı oluşturulacak, tiyatro ve dans gösterileri de yer alacak.

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