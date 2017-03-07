İskele Belediyesi 8. Kültür- Sanat Günleri devam ediyor

İskele Belediyesi’nin 8.’sini düzenlediği Kültür-Sanat Günleri devam ediyor.

İskele Belediyesi açıklamasına göre, 4 Mart’ta açılışı yapılan Kültür Sanat Günleri’nde bugün çocuklar için Pandomim Gösterisi ile Karagöz ve Hacivat Oyunu sahnelendi.

Belediye personeli Ebru Kırmızı ile Bilal Dericioğlu’nun sunduğu İskele AKM’de yer alan gösteriyi; İskele Şehit İlker Karter İlkokulu, İskele Maarif Anaokulu ve İskele Belediyesi Yuvam Anakucağı öğrencilerinin yanı sıra Gazimağusa Final Okulları öğrencileri izledi.

Karagöz-Hacivat oyununu ise İskele Belediye Tiyatrosu ekibinden Burkay Uzun ve Yaşar Kansu oynadı.

Her iki gösteri İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar tarafından sahneye konuldu.

Ekibin bir sonraki sahneye koyacağı oyun, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde, ‘Tarla Kuşuydu Juliet’ olacak.

Etkinlikte, 9 Mart günü saat 20.30’da İskele AKM’de İskeleli sanatçılar Ayhan Başkal, Kubilay Âşık ve Fadıl Başkal’dan oluşan Grup İskele Babutsa’nın konseri yer alacak.