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İskele Belediyesi kadınlara petunya dağıttı

İskele Belediyesi kadınlara petunya dağıttı

İskele Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla İskele ve beldelerinde yaşayan kadınlara, petunya çiçeği dağıtıldı.

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İskele Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla İskele ve beldelerinde yaşayan kadınlara, petunya çiçeği dağıtıldı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun yurtdışında bulunmasından ötürü Asbaşkan Mahmut Yılmazoğulları dağıtımı gerçekleştirdi.

İskele Belediyesi Park Bahçe Birimi tarafından hazırlanan 3 bin adet petunya çiçeğini kadınlara takdim eden Yılmazoğulları tüm kadınların günü kutladı.

Yapılan açıklamaya göre, Petunyalar, İskele’ye bağlı 17 köyde yaşayan kadınlara da bugün İskele Belediye personeli tarafından ulaştırılacak.

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