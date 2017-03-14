İskele Belediyesi Kültür Sanat Günleri devam ediyor

İskele Belediyesi 8. Kültür ve Sanat Günleri’nin yarınki konuğu yazar Bülent Gardiyanoğlu olacak.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Gardiyanoğlu, ‘Her şey hakikati görmekle başlar’ başlığı altında kişisel gelişim, farkındalık ve nefes tekniklerini konu alacak.

Yarın 20.00’de İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek etkinliğe katılım ücretsiz olacak. Etkinlik sonrası Bülent Gardiyanoğlu kitaplarını da imzalayacak.