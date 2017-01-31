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  3. İskele Belediyesi, Şehit İlker Karter İlkokulu’nun duvarlarını yeniliyor
İskele Belediyesi, Şehit İlker Karter İlkokulu’nun duvarlarını yeniliyor

İskele Belediyesi, Şehit İlker Karter İlkokulu’nun duvarlarını yeniliyor

İskele Belediyesi, Şehit İlker Karter İlkokulu’nun yıkılmak üzere olan duvarlarını yeniliyor.

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İskele Belediyesi, Şehit İlker Karter İlkokulu’nun yıkılmak üzere olan duvarlarını yeniliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, “Elimizden geldiği sürece eğitim kurumlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diyen İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, genç nesillerin kaliteli ve uygun ortamda eğitim görmelerinin öncelikleri olduğunu ifade etti.

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