İskele - Mağusa yolunda kaza!
İskele - Mağusa yolunda öğlen saatlerinde meydana gelen kazada ATV sürücüsü bir kişi ağır yaralandı.
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Ülkemizdeki trafik kazalarının ardı arkası kesilmiyor.
Bugün yine korkutan bir trafik kazası İskele yakınlarında meydana geldi. İskele - Mağusa yolunda öğlen saatlerinde meydana gelen kazada ATV sürücüsü 64 yaşındaki Salih Ceral ağır yaralandı.
Kaza öğle saatlerinde Salamis Hotel yakınlarında Salih Ceral kullanımındaki ATV tipi aracın İskele'ye doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaydebip yol kenarındaki çelik bariyerlere çarpmasıyla meydana geldi. Yolun dışında çıkarak, bariyerlere çarpan ve başına aldığı darbe sonucunda ağır yaralanan 64 yaşındaki Salih Ceral, ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ceral'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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