İskele'de eczanede hırsızlık!
İskelde’de faaliyet gösteren bir eczaneye müşteri olarak giden “H.Y. (E-53)” kimlikli kişinin bir paket vitamin ile 2 adet cinsel gücü artırıcı jel çaldığı tespit edildi.
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İskelde’de faaliyet gösteren bir eczaneye müşteri olarak giden “H.Y. (E-53)” kimlikli kişinin bir paket vitamin ile 2 adet cinsel gücü artırıcı jel çaldığı tespit edildi.
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