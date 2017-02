İskele’de filmleri aratmayan soygun!

Nadire Bahadi

İskele Long Beach bölgesinde faaliyet gösteren Noyanlar Grup’a ait iş yeri dün sabahın erken saatlerinde soyuldu.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şirkete ait ofisi açanlar 3 kişi.

Hırsızlar, saat 04:00 sıralarında iş yerinin yan kısmında bulunan araziden binanın terasına çıktı, hasar vermeden açtığı pencereden içeriye girdi.

Güvenlik kamerası görüntülerinden oldukça rahat tavırlarla tüm ofisi gezdikleri görülen hırsızlar, şirket direktörü Ahmet Noyan’ın ofisine girerek 2 metrelik çelik kasayı balyozla açmaya çalıştı. Çabaları başarısız olan hırsızlar, dolapta saklı tutulan 1 metrelik çelik kasayı içerisindeki 25 bin TL ve bazı evraklarla birlikte çalarak, yine şirkete ait NJ 039 plakalı araca yükleyip kayıplara karıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan kar maskeli ve eldivenli 3 hırsız ile suçla bağlantısı olduğu ortaya çıkan 1 kişiyi daha kısa sürede yakaladı. Gün boyu sorgulanan İlker Tekin, Mehmet Buran, Raşit Altuntaş ve Hakan Sarı polis tarafından tutuklandı.

Çalınan NJ 039 plakalı araç Mutluyaka kavşağında, çelik kasa ise İskele Caesar Resort yakınlarında açılmamış ancak atıl vaziyette bulundu.

Çamurlu ayak izleri fark edildi

Soyulan işyeri alarm sistemi ile korunuyordu, fakat hırsızların içeriye girmesine rağmen alarm devreye girmedi. Toprak araziden geçerek pencereden içeriye giren hırsızlar, çamurlu ayak izlerini de fark etmeden ofiste delil olarak bıraktı. Güvenlik kameralarına aldırış etmeden tüm iş yerini ellerindeki balyozlarla gezen hırsızlar, kasayı ve araç anahtarını da alarak girdikleri yerden çıkış yapıp şirket önünde park halindeki NJ 039 plakalı araçla kayıplara karıştı. Olayı sabah saatlerinde işe gelen personel fark etti. Kapıyı açtığı zaman çamurlu ayak izlerine rastlayan Noyanlar Grup çalışanı izleri takip ettiği zaman Ahmet Noyan’ın odasına girildiğini ve kasalardan birine zarar verildiğini, diğerinin ise yerinde olmadığını gördü. Şirket çalışanı hırsızlık ile ilgili polise bilgi verdi.

Polis seferber oldu

Yaşanan olayın fark edilmesinin ardından haberdar edilen İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri bölgede incelemelerde bulundu. Olay Yeri İnceleme Şubesi polisi ofiste ve dışarıdaki delilleri toplayarak fotoğraflarını çekti. Hırsızlık anını an be an kayıt altına alan güvenlik kamerası görüntülerine incelenmek üzere el konuldu. İskele ve Mağusa Polis Müdürlükleri’ne bağlı Adli Şube Amirliği ve Cürümleri Önleme Şubesi ile Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Organize Şube ekipleri iş birliği içerisinde soruşturma yürüttü. Yürütülen soruşturma kapsamında gün boyu her iki müdürlükte de olayda şüpheli görülen çok sayıda kişi sorguya çekildi. Yürütülen soruşturmada polis bazı tespitlerde bulunurken ileri soruşturmada İlker Tekin, Mehmet Buran, Raşit Altuntaş ve Hakan Sarı suçla bağlantıları olduğu gerekçesi ile tutuklandı. Zanlılar bugün İskele Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılacak.

Araç bulundu

Polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında şirket önünde park halindeyken hırsızlar tarafından çalınıp kasanın taşındığı NJ 039 plakalı araç saat 17:00 sıralarında Mutluyaka kavşağında bulundu. Araç arsalar yolunda, yüzü anayola bakar şekilde park halinde ve kontak anahtarı da üzerinde tespit edildi. İskele Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından emare alınan araç fotoğraflarının çekilmesinin ardından daha detaylı bir inceleme yapılmak üzere İskele Polis Müdürlüğü’ne kaldırıldı.

Noyan: Huzurumuz kaçtı

Ülkenin önde gelen şirketlerinden Noyanlar Grup Direktörü Ahmet Noyan olayı anlatarak yaşanılanlar karşısında şok olduklarını ifade etti. “Bu günleri görmek istemiyorduk” diyen Noyan, toplumda bu tür olayların arttığına dikkat çekerek artan suç oranları nedeni ile halkın huzurunun kaçtığını kaydetti. Noyan, çelik kasanın içinde 25 bin TL nakit para, pasaport ve bazı evraklar olduğu açıkladı. Hırsızların balyozla vurup hasara uğrattıkları ancak açamadıkları kasanın ise şirket sahipleri için daha önemli olduğu öğrenildi.