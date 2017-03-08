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İskele'de huzur operasyonu

İskele'de huzur operasyonu

İskele Polis Müdürlüğü ekipleri dün sorumluluk sahasında trafik ve asayiş operasyonu düzenledi.

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İskele Polis Müdürlüğü ekipleri dün sorumluluk sahasında trafik ve asayiş operasyonu düzenledi.

18.00 – 20.00 saatleri arasında gerçekleştirilen operasyonda bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri ve kumarhaneler kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Öte yandan ekipler gerçekleştirdiği trafik denetiminde ise 242 araç kontrol ederek, suç işlediği tespit edilen 14 araç sürücüsü hakkında ileri işlem başlattı.

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