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İskele’de içki ruhsatlarını yenilemek için son tarih 28 Şubat

İskele’de içki ruhsatlarını yenilemek için son tarih 28 Şubat

İskele’de 2017 yılı için alkollü içki ruhsatlarını yenilemek isteyenler için son tarihin 28 Şubat olduğu bildirildi.

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İskele’de 2017 yılı için alkollü içki ruhsatlarını yenilemek isteyenler için son tarihin 28 Şubat olduğu bildirildi.

İskele Kaymakamı Kemal Yılmaz, yazılı açıklamasında, ruhsatını yenilemek isteyenlerin dilekçe vermeleri ve dilekçeye ilaveten, eski ruhsatın fotokopisi ve belediyeden alınacak 2017 tarihli işletme izni belgesi fotokopisinin, otellerin ise ilgili yıla ait otel işletme izni ve sınıflandırma belgesi ile birlikte 28 Şubat’a kadar İskele Kaymakamlığı’na başvurmaları gerektiğini kaydetti.

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