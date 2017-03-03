İskele’de Kültür ve Sanat Günleri yarın başlıyor
İskele Belediyesi’nin bu yıl 8.’sini düzenleyeceği Kültür ve Sanat Günleri yarın akşam başlıyor.
İskele Belediyesi’nin bu yıl 8.’sini düzenleyeceği Kültür ve Sanat Günleri yarın akşam başlıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 31 Mart’a kadar sürecek 8. Kültür ve Sanat Günleri, yarın saat 19.30’da İskele AKM’de yazar Kahraman Tazeoğlu’nun söyleşisi ile başlayacak.
Tüm etkinliklere katılımın ücretsiz olduğu 8. Kültür ve Sanat Günleri’nde şiir, konser, tiyatro gibi birçok etkinlik yer alacak. Kültür ve Sanat Günleri, 31 Mart Cuma akşamı saat 20.00’de başlayacak 19. İskele-KIBATEK Uluslararası Şiir Şöleni ile son bulacak.
Bu arada 8. Kültür ve Sanat Günleri çerçevesinde 2. İskele Belediyesi Kültürlerin Kaynaşması etkinliği de yapılacak. Etkinlik, 26 Mart Pazar günü sabah saat 10.00’da başlayacak ve etkinlikte İskele ve beldelerinde yaşayan farklı kültürlerin mutfaklarına ait yiyecek – içecek ve el emeği göz nuru eserlerin satışı yapılacak. Etkinlikte stant kurmak isteyenlerin 0533 826 84 00 numaralı telefondan bilgi alabileceği belirtildi.
PROGRAM:
4 MART CUMARTESİ
Açılış kokteyli, halk dansları gösterileri ve Kahraman Tazeoğlu ile söyleşi
Saat: 19.30 Yer: AKM
7 MART SALI
İskele Belediye Tiyatrosu, Karagöz ve Hacivat Oyunu ile Pandomim gösterisi.
Saat: 09.30
Yer: AKM
9 MART PERŞEMBE
Grup İskele Babutsa Konseri
Saat: 20.30
Yer: AKM
15 MART ÇARŞAMBA
Yazar Bülent Gardiyanoğlu ile "Her şey hakikati görmekle başlar" isimli söyleşi
Saat: 20.00
Yer: AKM
17 MART CUMA
Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu’ndan 'Domuzun Kuyruğu' isimli tiyatro oyunu
Saat: 20.00
Yer: AKM
18 MART CUMARTESİ
Çanakkale Savaşına özel; R.R. Denktaş Düşüncelerini Yaşatma Derneği’nin sahneye koyacağı 'Onlar Dönmeyi Düşünmediler' isimli tiyatro oyunu
Saat: 20.00
YER: AKM
23 MART PERŞEMBE
İskele Belediye Korosu gitar kursu öğrencileri ve kadın şarkıları konseri
Saat: 20.00
Yer: AKM
26 MART PAZAR
İskele Belediyesi 2. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği
Saat: 10.00
Yer: İskele Çarşı Merkezi
27 MART PAZARTESİ
İskele Belediye Tiyatrosu’ndan 'Tarla Kuşuydu Juliet' isimli tiyatro oyunu
Saat: 20.00
Yer: AKM
28 MART SALI
Fonetik İzdüşümler şiir ve müzik dinletisi
Saat: 20.00
Yer: AKM
29 MART ÇARŞAMBA
Yrd. Doç. Dr. Gönül Reyhanoğlu’nun masallarla ilgili söyleşisi
Saat: 10.00
Yer: AKM
30 MART PERŞEMBE
‘Gelenekten Geleceğe Edebiyat’ konulu panel.
Saat: 17.30
Yer: AKM
31 MART CUMA
Ortaöğretim öğrencilerinin şairlerle buluşması
Saat: 10.00
Yer: AKM
XIX İSKELE - KIBATEK Uluslararası şiir şöleni
Saat: 20.00
Yer: AKM
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