İskoçya'da ikinci bağımsızlık referandumu

İskoçya bölgesel hükümeti Başbakanı Nicola Sturgeon, ülkesinin ikinci bağımsızlık referandumu için gelecek hafta parlamentoda yasal süreci başlatacağını açıkladı.

Sturgeon, İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da düzenlediği basın toplantısında, ikinci bağımsızlık referandumunun yapılması için yasal süreci gelecek hafta İskoçya bölgesel parlamentosunda başlatacağını ilan etti.

İskoçya'nın, Birleşik Krallık'ın 2 yıl sürecek AB'den ayrılma (Brexit) süreci tamamlanmadan kendi kaderini tayin etmesinin önemli olduğunu belirterek yeni referandum için en uygun tarihin 2018 sonbaharı ile 2019 ilkbaharı arası olacağını söyledi.

Referandumun yapılabilmesi için İskoç parlamentosunun referandum kararının Londra'daki merkezi hükümet tarafından da onaylanması gerekiyor. Birleşik Krallık'ın referandum mekanizmasını düzenleyen yasaları İskoçya'ya kendi başına referandum yapma hakkı tanımıyor.

Referandum için İskoçya ile Londra'daki merkezi hükümet arasında özel bir anlaşma imzalanması gerekiyor. 2014'te yapılan ilk bağımsızlık referandumu için 2012'de bu tür bir anlaşma imzalanmıştı.

İskoç lider, Birleşik Krallık'ın kamu yayın kuruluşu BBC'ye geçen hafta yaptığı açıklamada da yeni bir bağımsızlık referandumunun tarihiyle ilgili olarak "Birleşik Krallık'ın AB ile vardığı anlaşmanın ana hatları ve AB'den çıkışı (Brexit) netleştiğinde, İskoçya'nın da bu seçimi yapması için makul vakittir." demişti.

Sturgeon daha önce de Brexit sürecinde İskoçya'nın kendi konumuyla ilgili olarak merkezi hükümete önerdiği alternatiflerin dikkate alınmadığını savunmuş ve ülkesinin ikinci kez bağımsızlık referandumuna gitmesi halinde bunun sorumlusunun Londra'daki merkezi hükümet olacağı uyarısında bulunmuştu.

Birleşik Krallık'tan ayrılmayı 2014'te referanduma götüren ancak bağımsızlık için yeterli çoğunluğu sağlayamayan İskoçya'da hükümet, Brexit oylamasının ardından ikinci bir bağımsızlık referandumunu gündeme almış ve yeni bir halk oylaması tasarısını tartışmaya açmıştı.

Ülkedeki ilk bağımsızlık referandumunda merkezi hükümetin, "Birleşik Krallık'tan ayrılmak AB'den de ayrılmak anlamına gelir" şeklindeki tehdidinin de etkisiyle halkın yüzde 55'i Birleşik Krallık'ta kalmaktan yana oy vermişti.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta geçen yıl yapılan AB referandumunda halkın yüzde 52'si Brexit'ten yana oy kullanmıştı.

İngiltere ve Galler'de Brexit oyları ağırlıktayken, İskoçya'da halkın yüzde 62'si, Kuzey İrlanda'da da yüzde 55,8'i AB üyeliğinin devamı yönünde oy vermişti.

Birleşik Krallık'ta Theresa May başkanlığındaki hükümet, ülkenin AB'den ayrılma sürecini resmen başlatacak olan Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini bu ay içinde işletmeyi planlıyor.