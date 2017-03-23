İskoçya'daki ikinci bağımsızlık referandumu oylaması ertelendi

İskoçya parlamentosu, ikinci bağımsızlık referandumu oylamasını Londra'daki terör saldırısı nedeniyle erteledi.

İskoçya bölgesel parlamentosunda dün akşam gerçekleştirilmesi planlanan ikinci bağımsızlık referandumu oturumu ve oylaması, terör saldırısı dolayısıyla ileri bir tarihe bırakıldı.

Londra'daki saldırı, İskoç parlamentosundaki oturuma saatler kala yaşandı.

Konuya ilişkin açıklamasında oylamanın ertelenmesini "doğru bir karar" olarak niteleyen bölgesel hükümetin başbakanı Nicola Sturgeon, bunun İskoçya'da hâkim bir "dayanışma hissinin" sonucu olduğunu söyledi.

Sturgeon, saldırının ardından İskoçya'daki güvenlik önlemlerinin gözden geçirildiğini ve bu olaydan İskoçya için de dersler çıkarıldığını bildirdi.

Saldırı sonrası İskoç parlamentosunun çevresindeki güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtiliyor.

İskoç parlamentosunun bağımsızlık referandumuyla ilgili oturumun hangi tarihte yapılacağına yarın karar vermesi bekleniyor. İskoç parlamentosundan çıkmasına kesin gözüyle bakılan ikinci bağımsızlık referandumu kararının Londra'daki merkezi hükümet tarafından da onaylanması gerekiyor.

Londra'da dün öğleden sonra yaşanan olayda kimliği henüz açıklanmayan bir saldırgan, Westminster Köprüsü'nde aracını insanların üzerine sürmüş, ardından İngiliz Parlamentosunun demir parmaklıklarına çarparak durmuştu. Araçtan çıkan saldırgan, parlamentoda görevli bir polise bıçakla saldırmıştı. İngiliz polisi, saldırganı vurarak etkisiz hale getirmişti.

İngiltere Terörle Mücadele Birimi Komiser Yardımcısı Mark Rowley, Londra'yı hedef alan saldırıda, zanlı dahil 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 40 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

REFERANDUM SÜRECİ

Birleşik Krallık'tan ayrılmayı 2014'te referanduma götüren ancak bağımsızlık için yeterli çoğunluğu sağlayamayan İskoçya'da hükümet, Brexit oylamasının ardından ikinci bir bağımsızlık referandumunu gündeme almış ve yeni bir halk oylaması tasarısını tartışmaya açmıştı.

Ülkedeki ilk bağımsızlık referandumunda merkezi hükümetin, "Birleşik Krallık'tan ayrılmak Avrupa Birliğinden (AB) de ayrılmak anlamına gelir." şeklindeki tehdidinin de etkisiyle halkın yüzde 55'i Birleşik Krallık'ta kalmaktan yana oy vermişti.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta geçen yıl yapılan AB referandumunda halkın yüzde 52'si Brexit'ten yana oy kullanmıştı.

İngiltere ve Galler'de Brexit oyları ağırlıkta çıkmış, İskoçya'da halkın yüzde 62'si, Kuzey İrlanda'da da yüzde 55,8'i AB üyeliğinin devamı yönünde oy vermişti.