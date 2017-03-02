"İslam 2070'e kadar dünyanın en büyük dini olabilir"

Pew'in dünya dinlerinin geleceği adlı yeni çalışmasında, mevcut eğilimin devam etmesi halinde 2070 yılında İslam dininin Hristiyanlığı geçeceğini ve dünyanın en yaygın dini olacağı belirtildi.

MÜSLÜMANLAR VE HRİSTİYANLAR EŞİTLENECEK

Araştırmada, dünyadaki Müslüman sayısının 1.6 milyar olduğu, buna karşılık 2.17 milyar Hristiyanın yaşadığı ifade edildi. Yapılan nüfus tahmin modellemelerine göre bu sayılar 2050'ye gelindiğinde sırasıyla 2.92 milyar ve 2.76 milyar olacak.

2070 yılındaysa iki dinin mensuplarının eşitlenmesi ve İslam'ın öne geçmesi bekleniyor.

BÜYÜME NEDENLERİNDEN BİRİ DOĞURGANLIK ORANI

Pew'in araştırmasına göre, Müslümanların diğer dinlerle karşılaştırıldığında daha çok çocuğa sahip olması, büyümenin ardındaki nedenlerden biri. Müslüman kadınlar için doğurganlık oranı 3.1 iken, diğer tüm dinler birarada düşünüldüğünde, bu oran 2.3.

MÜSLÜMANLAR TÜM DİNLER ARASINDA EN GENÇ NÜFUSA SAHİP

İkinci neden, Müslümanların tüm dinler arasında en genç nüfusa sahip olması. Yaş ortalaması 2010'da 23 olan Müslümanlar, diğer dinlere göre 7 yaş daha genç. Yani çocuk sahibi olma aşamasındaki Müslümanlar, dünya nüfusunun en büyük payını sahiplenmeye yakın.