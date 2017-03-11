İspanya, 11 Mart terör saldırılarının kurbanlarını andı

Avrupa tarihinin en büyük terör saldırısı olarak bilinen, 193 kişinin ölüp, 2 bine yakın kişinin yaralandığı 11 Mart 2004 tarihindeki saldırıların kurbanları Madrid'de düzenlenen törenlerle anıldı.

11 Mart saldırıları mağdurları derneği, siyasetçiler, itfaiye ve güvenlik görevlileri ile vatandaşların katılımıyla gün boyunca Madrid'in farklı noktalarında anma törenleri düzenlendi.

Ayrıca Madrid'deki saldırıda hayatlarını kaybedenlerin anısına Retiro parkında yapılan "Anılar Ormanı"nda da bir tören düzenlendi. Yapılan konuşmalarda 11 Mart'ın aynı zamanda "Avrupa Terörizm Kurbanları Günü" olduğu hatırlatılıp, terörizm mağdurlarının onurlarının korunması, haklarının daha çok savunulması ve gerçeklerin ortaya çıkarılması çağrısında bulunuldu.

11 Mart 2004 tarihinde Madrid'deki 4 trende zaman ayarlı bombalarla gerçekleştirilen terör saldırılarında 143'ü İspanyol olmak üzere 17 farklı ulustan toplam 193 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada sanık olan 116 kişiden sadece 28'i yargılanmış ve bunlardan 18'i hapis cezası almıştı. Mevcut durumda 11 Mart saldırılarından dolayı cezaevinde 10 kişi bulunurken, 2017 yılı sonunda 2'sinin daha serbest kalması öngörülüyor.

11 Mart'taki terör saldırılarını gerçekleştiren grubun "beyin takımının", bu olaydan 3 hafta sonra (3 Nisan 2004) Madrid'in Leganes ilçesindeki bir evde saklandığı ortaya çıkarılmıştı. Ancak polisin operasyon düzenleyeceğini anlayan evdeki 7 kişi bomba patlatarak kendilerini öldürmüşlerdi. İspanya'daki soruşturmalara göre El Kaide'nin üstlendiği saldırıların başındaki isimlerin "Tunuslu" lakaplı Serhan Bin Abdülmecid ve "Çinli" lakaplı Cemal Ahmidan oldukları belirtilmişti.