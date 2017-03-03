İspanya'da 120 kişi hesap ödemeden restorandan kaçtı

İspanya'da bir restoranda iki çocuk için düzenlenen vaftiz yemeğine katılan 120 kişi yemeği yedikten sonra hep birlikte izdiham çıkararak hesabı ödemeden kaçtı.

Yerel basındaki haberlere göre, İspanya'nın Leon şehrinde 120 kişilik grup bir otelin restoranında 2 çocuğun vaftiz edilmesi dolayısıyla yemek düzenledi.

Bulgaristan kökenli oldukları belirtilen kişilerin yemek sonrasında tatlı ikram edilene kadar normal davrandığı, restoran çalışanlarının çocuklar için hazırlanan pastayı almak için mutfağa gittiği sırada 2 bin avroluk hesabı ödememek için hep birlikte restorandan kaçtığı belirtildi.

Restoran işletmecisi, olayla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yemeği organize eden grup daha önce 900 avro kapora verdi. Menüde bulunan tüm yemekleri ve içecekleri tatlı ikram edilene kadar sorunsuz bir şekilde tükettiler. Bizden çocuklar için hazırladığımız pastayı getirmemizi istediler. Çalışanlar pastayı almak için mutfağa yöneldikleri sırada grubun lideri olan kişinin işaretiyle kendi getirdikleri müzisyenler dahil tüm davetliler bir anda izdiham yarattı ve 2 bin avroluk hesabı ödemeden restorandan kaçtı."

Kaçan müşterileri durdurmaya çalıştıklarını belirten restoran yöneticisi, "Çalışan sayımız fazla değil. Bu grubun düzenlediği organizasyon için ilave personal almıştık ama yine de sayı olarak yetersiz olduğumuz için onları durdurmayı başaramadık." diye konuştu.

Hesabı ödemeden kaçan müşterilerin lüks otomobillerle olay yerini terk ettiği ifade edildi. Emniyet birimleri olayla ilgili soruşturma başlattı.