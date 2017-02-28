İspanya'da daha fazla doğum olması için cinsellik bakanı atandı

İspanya hükümeti ülkede giderek azalan doğum oranını arttırmak üzere sıradışı bir karar aldı. Başbakan Mariano Rajoy çiftleri daha fazla bebek yapmaları konusunda ikna etmesi için Edelmira Barreira'yı 'demografik sorun yetkilisi' ya da bazı basın organlarının ifadesiyle 'cinsellik bakanı' olarak atadı.

İspanya hükümeti ülkede giderek düşen ve gelişmiş ülkeler arasında en alt seviyelerde seyreden doğum oranını yükseltmek için adım attı.

Muhafazakar başbakan Mariano Rajoy, krizle baş etmesi için Edelmira Barreira'yı geçen ay 'demografik sorun özel yetkilisi' olarak atadı.

Barreira şimdi nüfustaki bu dengesizliği giderme amacıyla ulusal bir strateji geliştirmeye ve İspanyol çiftleri daha fazla bebek yapmaları için ikna etmeye çalışacak.

Bu hafta çiftlerle görüşerek sorunun nereden kaynaklandığını anlamaya çalışacak olan Barreira bazı basın organlarınca bu nedenle 'cinsellik bakanı' olarak nitelendi.

İSPANYOL KADINLARI TÜM AVRUPA'DAN DAHA GEÇ ANNE OLUYOR

Ülkede 2015'te ilk kez (savaş dönemi dışında) ölüm oranları doğum oranlarını geçti.

Ayrıca ülkede çocuksuz çift sayısı 2015'te 1977'ye kıyasla neredeyse 3 katına çıktı. (4.4 milyon çift)

Çoğu İspanyol kadın 2 ya da daha fazla çocuk sahibi olmayı istediğini söylese de 2015 verilerine göre 18-49 yaş arası İspanyol kadınların çocuk sayısı oranı 1.3.

Bu sayı 1.58 olan Avrupa Birliği (AB) ortalamasından düşük.

Dahası İspanyol kadınlarının ilk çocuk sahibi oldukları ortalama yaş 32.

Bu ortalama Avrupa'nın tümünü hatta benzer bir sorunla boğuşan Japonya'yı bile geride bırakıyor.

UZMANLAR UZUN ÇALIŞMA SAATLERİ VE GECE GEÇ YEMEK YEMEYE DİKKAT ÇEKTİ

Uzmanlar, İspanya'nın bu 'bebek orucunun' nedenleri arasında uzun çalışma saatleri, gece geç saatlerde yemek yeme kültürünün ve geç saatlerde uyumanın rol oynadığını düşünüyor.

Madrid'deki IE Business School'dan Rafael Puyol "Bunlar bir aile kurmaya yardımcı olmuyor. Hatta çocuk doğduktan sonra işler daha da kötüleşiyor" dedi.

Aile Politikaları Enstitüsü ise kadınların daha az çocuk sahibi olma isteğinin kısmen ülkedeki ekonomik krizden kaynaklandığı görüşünde.

Zira ülkede genç işsizlik 2015'te yüzde 48'e yükselmiş ve Yunanistan'dan sonra genç işsizlik oranında 2. sırada yer almıştı.

Son dönemde İtalya,İsveç ve Danimarka'da da çiftleri daha fazla seks yapmalarına ve çocuk sahibi olmalarına teşvik eden politikalar uygulamaya konulmuştu.