İspanya'da ders bırakma eylemi

İspanya'da iktidardaki muhafazakâr Halk Partisinin (PP) çıkardığı, 3 yıldır yürürlükte olan eğitim reformunun iptal edilmesini isteyen öğrenci ve öğretmenler ders bıraktı.

"LOMCE" adı verilen eğitim reformuna karşı 4 yıldır mücadele veren, öğrenci ve öğretmenlerin bağlı olduğu sendikalar, tepkilerini ortaya koymak amacıyla bu eğitim öğretim döneminde üçüncü kez ders bırakma eylemi yaptı.

Öğretim görevlileri, temel eğitim öğretmenleri ve velilerin üyesi olduğu derneklerin de desteğini alan öğrenci sendikası Sindicato de Estudiantes ve Devlet Okulları Platformu'nun çağrısıyla yapılan eyleme katılım oranı ülke genelinde yüzde 85'e vardı.

Eylem nedeniyle temel eğitim veren okullar ve üniversitelerde çok sayıda ders iptal edildi.

Bazı üniversitelerde de sol görüşlü öğrenci sendikası üyelerinin, dersleri boykot için sınıflardaki öğrencileri zorla dışarıya çıkardıkları, polisin olaya müdahale ettiği belirtildi.

Öğrenci sendikaları, LOMCE'nin "sadece parası olanlara okuma hakkı verdiğini" savunarak son 4 yılda eğitimde çok ciddi kesintilere gidildiğini, bursların azaltıldığını, 30 bin kadar doçentin işini kaybettiğini ileri sürdü.

Eğitim reformunun iptalini isteyen öğrenciler ve öğretmenler ayrıca başta Madrid, Barcelona, Valencia, Coruna, Sevilla, Salamanca, Bilbao, Alicante olmak üzere 40'tan fazla kentte sokaklarda gösteri düzenledi.

İspanya Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin eylem yapma hakkına saygı gösterdiğini, öte yandan bugünkü eyleme bir anlam verilemediğini açıkladı.

Eğitim Bakanı İnigo Mendez de Vigo, "Şu anda eğitimde rahat bir dönemdeyiz. O yüzden bugünkü eyleme gerek olduğunu düşünmüyorum. Ay sonunda veya nisan başında hükümet olarak kamuda yeni istihdamları açıklayacağız. Bu tarihi bir rakam olacak. Hükümet şimdi LOMCE'yi kaldırırsa bu 8,1 milyon öğrenci ve 680 bin öğretmeni uçuruma sürüklemek olur. LOMCE'de bazı maddeleri düzeltmek için mecliste bir alt komisyon kuruldu, buna öğrenci sendikaları da katıldı. Ama bu zamana kadar hep eleştirip, çok az katkı sundular." ifadesini kullandı.

İspanya'da devlet okullarında 6,3 milyon öğrenci okuyor ve 520 bin öğretmen görev yapıyor. Devlet üniversitelerinde 1,3 milyon öğrenci, 100 bin öğretim üyesi bulunuyor. Okullarda toplamda 50 binden fazla idari personel çalışıyor.