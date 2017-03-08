İsrail askerleri 16 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "askerlere ve sivillere karşı terör eylemlerine katıldıkları şüphesi" ile aranan 16 Filistinlinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gözaltına alındığı belirtildi.

Söz konusu Filistinlilerin, sorgulanmak üzere güvenlik birimlerine sevk edildiği aktarıldı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te evlere sık sık baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.