İsrail Batı Şeria'da 8 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 8 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tulkerm ve El-Halil kentleri ile Ramallah yakınlarındaki Celezun Mülteci Kampı'na düzenlenen operasyonlarda 8 Filistinli gözaltına alındı.

Açıklamada, gözaltına alınanlardan 5'inin Hamas üyesi olduğu ifade edildi.

İsrail güçleri çeşitli gerekçelerle hemen her gün Filistinlilere yönelik operasyonlar düzenliyor.