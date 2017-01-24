İsrail Batı Şeria'da 8 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 8 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.
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İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 8 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tulkerm ve El-Halil kentleri ile Ramallah yakınlarındaki Celezun Mülteci Kampı'na düzenlenen operasyonlarda 8 Filistinli gözaltına alındı.
Açıklamada, gözaltına alınanlardan 5'inin Hamas üyesi olduğu ifade edildi.
İsrail güçleri çeşitli gerekçelerle hemen her gün Filistinlilere yönelik operasyonlar düzenliyor.
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