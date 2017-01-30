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İsrail, Rum Meclisi’nin Yahudi soykırımı açıklamasından memnun

İsrail, Rum Meclisi’nin Yahudi soykırımı açıklamasından memnun

İsrail’in, Rum Meclisi’nin “Yahudi Soykırımı” nedeniyle yaptığı açıklamayı memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

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İsrail’in, Rum Meclisi’nin “Yahudi Soykırımı” nedeniyle yaptığı açıklamayı memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

Alithia gazetesine göre, İsrail’in Lefkoşa Büyükelçisi Yael Ravia Zadok, Rum Meclisi’nin bu açıklamasını, “Yahudi Soykırımı” eğitimine yönelik önemli bir adım olduğunu söylediği.

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