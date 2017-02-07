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  3. İsrail'deki dörtlü zirveye Güney Kıbrıs da katılacak
İsrail'deki dörtlü zirveye Güney Kıbrıs da katılacak

İsrail'deki dörtlü zirveye Güney Kıbrıs da katılacak

Doğu Akdeniz bölgesinden Avrupa’ya, İtalya üzerinden, doğal gaz taşınması konusunun ele alınacağı İsrail’deki dörtlü zirvede, Güney Kıbrıs’ın da yer alacağı belirtildi.

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Doğu Akdeniz bölgesinden Avrupa’ya, İtalya üzerinden, doğal gaz taşınması konusunun ele alınacağı İsrail’deki dörtlü zirvede, Güney Kıbrıs’ın da yer alacağı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi İsrail’deki zirvenin, Nisan ayı başında, İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İtalya enerji bakanlarının katılımıyla gerçekleştirileceğini yazdı.

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