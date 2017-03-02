Issız bir adada yalnız yaşayan eski milyoner

Bundan 30 yıl önceki borsa krizinde parasının büyük bir kısmını kaybeden David Glasheen, 1997 yılında kız arkadaşıyla birlikte Avustralya'nın doğu kıyısındaki Restoration Adası’na taşınmaya karar verdi.

Adaya gelirken amacı, bir arkadaşının tavsiyesine uyarak 60 odalı lüks bir otel inşa etmekti.

Glasheen ve kız arkadaşı sahildeki küçük bir kulübede yaşamaya başladılar ancak banyo, sıcak su ya da herhangi bir modern yaşam belirtisi olmayan ada koşullarına dayanamayan kız arkadaşı kısa süre sonra geri döndü.

O sırada adanın yerlileri olan Aborjinler de otel yapımına karşı açtığı savaşı kazandı ve David’in lüks otel planı da gerçekleşmedi.

Bunun üzerine Avustralyalı adam yine de adada kalmaya karar verdi ve tek bir mayo ile yaşamayı takım elbiseler içinde olmaya tercih etti.

Glasheen derme çatma kulübesini 20 yılda yavaş yavaş yenileyerek güneş panelleri ve internet gibi lüksler edindi. Kendi gıdasını kendi yetiştirmeye başladı.

Bu zaman zarfında en çok ihtiyaç duyduğu şey yaşadıklarını paylaşacak bir partnerdi. Arkadaşlık sitelerine ilan verdiği de oldu ama İtalyan bir kızla yaşadığı kısa süreli sevgililik dışında adaya gelecek birilerini bulamadı.

Şimdilerde 70 yaşındaki Glasheen’in tek arkadaşı köpeği Quasi ve tek sosyalleşme fırsatı adaya gelen tekneler ya da organik tarımcılar.

Her şeye rağmen David Glasheen, tek başına yaşadığı münzevi hayatındaki huzurun vazgeçilemez olduğunu söylüyor.