İstanbul Büyükçekmece'de helikopterin düşme anı

İstanbul Büyükçekmece'de Eczacıbaşı Yapı Grubu'na ait helikopter düştü, 5 kişi hayatını kaybetti. Büyükçekmece'de helikopterin düşme anı kameralara yansıdı

İstanbul Büyükçekmece’de Eczacıbaşı Yapı Grubu’na ait helikopter düştü. İstanbul Valisi Vasip Şahin, ilk belirlemelere göre kazada beş kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ise helikopterin televizyon kulesine çarparak düştüğünü açıkladı.

Eczacıbaşı Yapı Grubu’na ait olduğu belirlenen helikopter bugün saat 11.16’da 7 kişiyle Atatürk Havalimanından havalandı. Helikopter Büyükçekmece’ye geldiğinde yoğun sis nedeniyle irtifa kaybetti. Helikopter 11.25’de Büyükçekmece E5 karayolu üzerine düştü. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler enkaz üzerinde çalışmaların devam ederken kazada beş kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Eczacıbaşı Yapı Grubu’na gelen Rus misafirlerin Bozüyük’teki fabrikayı ziyaret etmek için hareket ettiği öğrenildi. Mürettebatın isimleri ise Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Rusya Ülke Direktörü Salim Özen, Rusya’daki bölge satış yöneticilerimizden Aleksandr Vanin, Rus misafirleri Igor Kochergin, Luidmina Churova ve Elena Badraga ile pilotlar Alaattin Nacar ve Ahmet Bulut olarak açıklandı.

DÜŞEN HELİKOPTER ALEV ALEV YANDI

Büyükçekmece’ye düşen helikopter alev alev yandı. Bu sırada yakın bölgeden geçmekte olan vatandaşlar helikopterin yanma anını cep telefonlarıyla görüntüledi. Kameralara yansıyan görüntülerde düşen helikopterin enkazının alev alev yandığı görüldü.

VALİ ŞAHİN: İLK TESPİTLERE GÖRE 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİR

İstanbul Valisi Vasip Şahin ilk belirlemelere göre beş kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Vali Şahin olay yerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Helikopter, 11.21 sıralarında Büyükçekmece E5 karayolu üzerinde şuan henüz net olmayan bir sebeple E5’e düşmüş bulunmakta. İlk tespitlere göre 5 kişi hayatını kaybetmiştir. Başsavcımız, adli tıp kurumu uzmanları ve yetkililer olay yerinde incelemelerde bulunuyor” dedi.

Uçağın nasıl düştüğü sorusu üzerine Vali Şahin, “Bütün bunlar teknik detaylar. Teknik ekipler bunu belirleyecekler, arkadaşlarımız çalışıyorlar. Net bir şey yok. Arkadaşlar bütün bunlar o andaki hava durumunun alınacak raporuna, teknik incelemenin sonuçlarına bağlıdır. Şu anda vereceğimiz bilgiler eksik olabilir yanlış olabilir. Kazanın nedeni hususunda şuanda elimizde net bir veri yok. Başsavcımız burada çalışıyor. Adli tıp uzmanları çalışıyor. Her yönüyle olay aydınlatılmak üzere çalışılıyor” şeklinde konuştu.

DÜŞEN HELİKOPTERDEKİ MÜRETTEBATIN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Büyükçekmece’de yaşanan helikopter kazasıyla ilgili Eczacıbaşı’ndan yazılı açıklama geldi. Açıklamada helikopter mürettebatının kimlikleri de yer aldı.

Açıklama ise şöyle: "Eczacıbaşı Havacılık A.Ş.’ye ait olan helikopter, alınan izinlerin ardından bugün öğleden önce Bozüyük’e gitmek üzere havalanmış, ancak henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 11.30’da Beylikdüzü’nde düşmüştür. Helikopterde Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Rusya Ülke Direktörü Salim Özen, Rusya’daki bölge satış yöneticilerimizden Aleksandr Vanin, Rus misafirleri Igor Kochergin, Luidmina Churova ve Elena Badraga ile pilotlar Alaattin Nacar ve Ahmet Bulut bulunmaktaydı. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Hepimizi derinden üzen bu kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.”

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI: HELİKOPTER KULEYE ÇARPARAK DÜŞTÜ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığın’dan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün saat 11.16’da Kuğu Havacılık ve Turizm AŞ’ ye ait TÇHEZ tescilli helikopter, Atatürk Havalimanı’ndan görerek kalkış yapmış, saat 11.20’de bir TV kulesine çarparak E-5 karayoluna düşmüştür. Kalkış esnasında hava şartlarının normal olduğu bildirilirken, helikopterde 2 pilot, 4’ü yabancı uyruklu 5 yolcu olmak üzere 7 kişinin seyahat ettiği bildirilmiştir. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetmiştir. Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu uzmanları, söz konusu kazaya ilişkin incelemelerde bulunmak üzere kaza yerine gönderilmiştir" denildi.

KOPAN PERVANE OTOMOBİLİ PARÇALADI, TRAFİK TAMAMEN DURDU

Otoyola düşen helikopter nedeniyle trafik tamamen dururken, çok sayıda araç da helikopterin kopan parçaları nedeniyle hasar gördü. Düşen helikopterin enkazı etrafa saçılırken bir parçasının da yolda seyir halinde olan bir araca çarptığı görüldü. Helikopterden kopan pervane parçasının çarptığı araç parçalandı. Olay yerinde ve çevredeki yeşillik alanda arama çalışmaları devam ediyor.

Olay yerinde ve çevredeki yeşillik alanda arama çalışmaları devam ediyor.