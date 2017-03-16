İstanbul ve 19 Mayıs Üniversiteleri, YÖS sınavlarını KKTC'de yapacak

Türkiye üniversitelerinin 2017-2018 öğretim yılı yabancı uyruklu öğrenci kabulü çerçevesindeki Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) , İstanbul Üniversitesi ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından KKTC’de de gerçekleştirilecek.

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler yaptığı yazılı açıklamada, İÜYÖS 2017 için 24 Mart’a kadar başvuru kabul edileceğini belirterek, sınavın 29 Nisan’da Lefkoşa da dahil olmak üzere 71 farklı şehirde eş zamanlı olarak gerçekleştirileceğini kaydetti.

Öztürkler, adayların online başvuru için yos.istanbul.edu.tr adresini kullanabileceklerini duyurdu.

Açıklamaya göre, OMÜ-YÖS 2017 için ise 31 Mart’a kadar başvuru kabul edilecek ve sınav 22 Nisan tarihinde Türkiye’deki sınav merkezleri ve KKTC’de gerçekleştirilecek.

Adaylar online başvuru için ubs.omu.edu.tr adresini kullanacak.