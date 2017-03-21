İşte bu olmadı gençler

Hüseyin Çiçek

Gazimağusa’da Ucuz alışveriş yapmak için Koray Haktan’a ait kimlik kartı ile orduevine girmeye kalkışan Hüseyin Senar Özas hem kendini yaktı hem de arkadaşını. Nizamiyede görevli askerin durumu polise bildirmesi üzerine, Hüseyin Senar Özas, Koray Haktan ve Yusuf Kaan Demir, gözaltına alınarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Löğmen Yücetürk, zanlı 1 Hüseyin Senar Özas’ın, 19 Mart 2017 tarihinde, zanlı 2 Koray Haktan’ın kimliğini, Haktan’ın bilgisi dahilinde aldığını ve yanına zanlı 3 Yusuf Kaan Demir’i alarak Gazimağusa’da orduevine girmek üzere nizamiyede görevli askere ibraz ederek başkasının kimliğine bürünme suçunu işlediğini söyledi.

Suçlarını kabul ettiler

Zanlıların suçlarını kabul ettiğini bildiren Yücetürk, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların, KKTC vatandaşı muteber 2’şer kefilin, lehlerinde, 25’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesi ve haftada 3 gün en yakın polis karakoluna ıspat-ı vücutta bulunmaları şartı ile serbest bırakılmasına emir verdi.