İşte İzmir'deki saldırı anı!
İzmir Adliyesi C Kapısı önünde bombalı bir araç patladı.
İzmir Adliyesi C Kapısı önünde bombalı bir araç patladı. Patlamanın ardından çatışma çıktı, olay yerine ekipler sevk edildi. Bir polis ve bir adliye çalışanı hayatını kaybetti. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, 1 ağır 10 kişinin yaralandığını söyledi. Bu arada, patlamanın yaşandığı yerin yakınında şüpheli bir paketin daha olduğu öğrenildi.
05 Ocak 2017 Perşembe 17:29
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