İşte İzmir'deki saldırı anı!

İzmir Adliyesi C Kapısı önünde bombalı bir araç patladı.

İzmir Adliyesi C Kapısı önünde bombalı bir araç patladı. Patlamanın ardından çatışma çıktı, olay yerine ekipler sevk edildi. Bir polis ve bir adliye çalışanı hayatını kaybetti. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, 1 ağır 10 kişinin yaralandığını söyledi. Bu arada, patlamanın yaşandığı yerin yakınında şüpheli bir paketin daha olduğu öğrenildi.