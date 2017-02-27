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İşte uzaydan Kıbrıs ve Türkiye
İşte uzaydan Kıbrıs ve Türkiye
NASA astronotu Jeff Williams’ın Uluslararası Uzay İstasyonundaki görevi sırasında 400 km yukarıdan çektiği Türkiye görüntüleri.
27 Şubat 2017 Pazartesi 16:04
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