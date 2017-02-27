  • UptownPark
  • İnternetteki büyük tehlike
  • Bebeğiniz sürekli ağlıyorsa hemen ayağına bakın!
  • Sabahları yorgun ve uykusuz kalkıyorsanız dikkat!
  • Sık sık acıkıyorsanız bu yiyecekleri tüketmeyin!
  • Et yemeden protein ihtiyacınızı karşılayacak 9 süper besin
  • 1 kg vermek için kaç saat yürümek gerekir?
1
2
3
4
5
6
7

  1. WEB TV

  2. HABER

  3. İşte uzaydan Kıbrıs ve Türkiye

İşte uzaydan Kıbrıs ve Türkiye

NASA astronotu Jeff Williams’ın Uluslararası Uzay İstasyonundaki görevi sırasında 400 km yukarıdan çektiği Türkiye görüntüleri.

VİDEOYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Benzer Videolar
Bu papağan havlıyor
Bu papağan havlıyor
Karatay: "Ömrünüzün kısalmasını istemiyorsanız kesinlikle bal yemeyin"
Karatay: "Ömrünüzün kısalmasını istemiyorsanız kesinlikle bal yemeyin"
Adana’da acılı ayran kuyruğu
Adana’da acılı ayran kuyruğu
Bavuldan sevgili çıktı
Bavuldan sevgili çıktı
Hayko Cepkin'den başkanlık yorumu: "Tüm Türkiye metal dinleyecek"
Hayko Cepkin'den başkanlık yorumu: "Tüm Türkiye metal dinleyecek"
Alkollü fazla kaçırdı, çıplak halde dairelerinin zilini çalıp idrarını yaptı
Alkollü fazla kaçırdı, çıplak halde dairelerinin zilini çalıp idrarını yaptı
İnternetin son fenomeni, Rihanna’nın ‘ses ikizi’ papağan
İnternetin son fenomeni, Rihanna’nın ‘ses ikizi’ papağan
Yoğun bakımda halay
Yoğun bakımda halay
Angelina Jolie, çocuklarıyla birlikte tarantula ‘ziyafeti çekti’
Angelina Jolie, çocuklarıyla birlikte tarantula ‘ziyafeti çekti’
Kulübede yemek yedi
Kulübede yemek yedi