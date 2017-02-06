İşte vaadini verip de iş yapmayan bakanlar

Deniz Abidin / Eniz Orakcıoğlu / Özlem Çimendal

Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Demokrat Partisi (DP) koalisyonunun yaklaşık 9 aydır yürüttüğü çalışmalarda görevlendirdiği bakanların hemen hemen hepsi sınıfta kaldı. Halka verdikleri vaatlerin çoğunluğunu yerine getiren bakan neredeyse yok...

10 bakanın yaptığı çalışmaları masaya yatıran Yeni Bakış, verilen sözlerden en önemlilerini incelerken çarpıcı rakamlar ortaya çıktı. Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun verdiği vaatlerin 2 önemli başlığını yerine getirmediği gözlemlenirken bu icraatlardan 10’unu yerine getirmeyi başardı.

Bunun dışında sıralamada alt sıralarda yer alan bakanların da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun olduğu ortaya çıktı.

Buna göre; Saner 13 yapılmayan vaatle dikkat çekerken 5 icraatini de gerçekleştirdiği görüldü. Ataoğlu’nun da 19 vaadini yapmadığı; 7 icraatını da yerine getirdiği belirlendi. Tahsin Ertuğruloğlu’nun ise 4 vaadinin hiçbirini yapmadığı görülürken, bazı dış temasları önemli görüldü.

Bakanların Yaptıkları ve Yapmadıkları İcraat Neler?

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş

Yapmadıkları: 26

İcraatları: 26

Yapmadıkları

-2011’den itibaren kamuda işe başlama maaşlarını düşüren yasa iyileştirilmedi.

-Derinya kapısı için de bütçede kaynak bulunduğunu, Aplıç için de ihaleye çıkıldığını söyleyen Denktaş, 12 Ocak’ta tüm kapıların ya açılacağını ya da kapanacağını belirtmişti ama halen kapılar açılmadı.

- Borçlu olan kişi ve kurumların, SSK’ya borçlarını ödeyebilmek için bankadan yapacakları borçlanma faizine katkı yapılmadı.

-Toplu taşımacılıkta kartlı sistem uygulamasına geçilmedi.

-Devlet işçilerinin kadrolanması ve terfileri ile ilgili de işçi kadrosunda olup memurluk yapanla, işçilik yapanları ayıracak çalışma yapılmadı.

-Sağlıkta personel sayısının tespiti, rotasyon, hekimlerin özlük hakları, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi yapılmadı.

-Hava trafik kontrolörlerinin sorunlarının asgariye inmesi için işbirliği yapılmadı.

-Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası iyileştirilmedi.

-Hayvancıların süt ve girdi fiyatlarına ilişkin taleplerinin bütünü hayata geçirilmedi.

-Hükümetlerin ‘tasarruf tedbirleri’ uygulamalarına emeklilerden başlaması uygulamasına son verilmedi.

-Resmi hizmet araçlarının her bölgede tek yerde toplama ve tek elden görevlendirme kararı olarak uygulanmadı.

-Muhtarlara ödenen katkı konusunda yeni düzenleme yapıldığını, 2017 Ocak ayı itibarıyla muhtarlara verilen katkıyı, ödenek şeklinde düzenleyeceklerini, rakamı biraz yükselteceklerini belirtti

-İskele-Karpaz bölgesinde bir fakülte açılmadı

-Ekonomik sıkıntının ve işsizliğin olduğu dönemde gençlerin kırsal kesim arazisiyle toplu konut sahibi olması sağlanmadı.

-“Özel Güvenlik Yasası” tamamlanmadı.

-BRTK yasası iyileştirilmedi, araç-gereç sıkıntıları giderilmedi.

-Üniversitelerin uluslararası standartlarda kaliteli eğitim vermesi sağlanamadı.

-Ülkedeki dövizin sert dalgalanması ve yükselişine herhangi bir önlem alınmadı.

-KKTC’nin kendi kaynaklarıyla maaş ödemesi sağlanamadı. Sadece kamu değil tüm sektörler kucaklanmadı.

-Eczacılık bölümünde ihtiyaca oranla var olan fazlalığa önlem alınmadı.

-Sayıştaylığın Maliye ile ilgili sıkıntıları giderilemedi.

-Yurt dışında yaşayan KKTC vatandaşlarının seçme ve seçilme haklarını kullanabilmeleri sağlanamadı.

- Telekomünikasyon Dairesi güçlendirilmedi.

-Ziraat alanında istihdam ve terfiler yapılarak, gıda denetimleri konusunda bir yol çizilmedi.

-Gümrük’ün güncel teşkilat yasasına kavuşması sağlanmadı.

-Adaletli ve yeni vergi sistemine geçilmedi.

İcraatları:

-Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ve Kıbrıs Türk -Amme Memurları Sendikası’yla hükümet ders ve çalışma saatleri konusunda “geçici” mutabakata vardı.

-Kapatılan KTHY’nin yaklaşık 600 çalışanına alacaklarının bir kısmı ödendi.

-Piyangolar Birimi yenilendi. Artık 50 bin güvenlikli ve kopyalanamaz biletin basılıyor.

-Gelir ve Vergi Dairesi yeni İskele Şubesi Aralık ayından itibaren tam teşekküllü olarak halkın hizmetine girdi.

-Hayat pahalılığının Kamuda çalışanların Ocak ayı maaşlarına yansıtıldı

-Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın makam araçlarının yeniledi.

-13’üncü maaşları erken ödedi.

-Telekomünikasyon Dairesi’ne 6 milyonluk kaynak ayrıldı.

-Saatler ileri alınmadığı için mesai saatlerinde değişiklik yapıldı.

-Kamu Mali Yönetim Yasası sonuçlandırıldı.

-Yol Kullanım ve Emisyon Hizmetleri Vergisi Yasa Tasarısı hazırlandı.

-Kahkaha gazı Bakanlar Kurulu’nda onaylanan Emirname ile uyuşturucu kapsamına alındı.

-Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi (ABKM)’ne yapılan atamayla kurum daha demokratik yapıya kavuşturuldu.

-Bütçede ayrılan 4 Milyon TL kalem ile 18 Mercedes alındı.

-15 kilo hayvan başı arpa yardımı…

-tarımın tüm sektörlerine yayılabilmesinin sağlanması adına, ülkede her şartta üretim yapmaya çalışan çiftçi, narenciyeci, balıkçı, patates üreticileri, sebze, meyve ve sulu yem bitkisi üreticilerinin renkli mazot kullanımına geçilememesi nedeniyle doğan yükün hafifletilmesi maksadıyla “Tarım Destek Projesi” çerçevesinde 7.5 Milyon TL’lik bir katkı sağlanmasına karar verildiği açıklandı.

-1 Ocak 2017 tarihine kadar dolar artışlarının yemlik arpanın satışına yansıtılmaması ve kilogramda 65 kuruş olarak sabit kalmasını sağlayacak sübvanse uygulaması

-inek sütünün taban fiyatına artış da yapıldığı belirtilerek, 4 kuruş daha artış yapılarak satışının 1.32 TL olarak yapılmasında mutabakata varıldı.

-Seçim ve Halkoylaması Yasası Meclis'ten geçti.

-Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, trafikle ilgili üç yasa tasarısı onaylandı.

-Çam Kese Böceği zararlısına karşı mücadeleye katkı sağlandı.

-Seyrü sefer affı yapıldı.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren

Yapmadıkları: 4

İcraatları: 13

Yapmadıkları

-Lefke Sivil Toplum Örgütleri İçişleri Bakanı Kutlu Evren’i ziyaretinde, Lefke’de bir kent planı çerçevesinde yapısal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi, ama böyle bir düzenlemeye 7 ay geçmesine rağmen henüz başlanmadı.

- Birçok köyde anıtların yapımı için çalışma yapılacağını söylemiş ve bu görüşmenin üzerinden 8 ay geçmesine rağmen bir icraat yok.

-Belediye Emekçileri Sendikası Bakan Evreni ziyaret ederek Belediyeler Yasası’nın belediyeleri denetleyici bir yasa haline dönüştürülmesi gerektiğine vurgu yapmıştı 3 ay geçmesine rağmen bu konuda bir çalışma yapılmadı.

İcraatları:

-Muhaceret affı başladı. Af, 29 Kasım 2016 tarihinden itibaren 27 Ocak 2017 tarihine kadar geçerli olacak.

-Türkiye ile KKTC arasında imzalanan protokol gereği, TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın KKTC İçişleri Bakanlığı’na 32 araçlık iş aracı filosu hibe edildi. 16’sı Turizm Bakanlığı Orman Dairesi, Polis Genel Müdürlüğü ve belediyelere dağıtıldı.

-55 Yıl sonra 23/2016 sayılı Dernekler Yasası hazırlanıp, yürürlüğe konuldu.

-Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin konsolosluklar aracılığı ile kimlik kartı başvurusu yapabileceğini açıkladı.

-Adalet Bakanlığı ile KKTC arasında cezaevi yapımına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

-Bölge Sular Komitesi bünyesindeki işletmelerde görev yapan on dokuz personeli kapsayan ve iki yıldan beridir imzalanmayan toplu iş sözleşmesi, İçişleri Bakanlığı’nda imzalandı.

-İskele ilçesinde, “hizmete daha kolay ve rahat erişim amacıyla” İskele Kaza Tapu Amirliği açıldı.

-Merkezi Cezaevi’nde harcamalarla ilgili kartlı sisteme geçildi.

-Lefke altıncı ilçe ilan edildi

-Boltaşlı, Gelincik, Alayköy, Korkuteli, Muratağa, Ağıllar, Ziyamet, Mutluyaka ve Bağlıköy köylerinde kırsal kesim arsası müracaatları alındı.

-İçişleri Bakanlığı, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş Anıt Mezar ve Müze Projesi ihalesinin sonuçlanarak imzalandı.

-Merkezi Cezaevi Binası Güneş Enerji Sistemi ve Sıhhi Tesisat İşleri” ile ilgili ihalenin sözleşmesi imzalandı.

-İçişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği fonuyla, Dipkarpaz- Yenierenköy, Büyükkonuk- Mehmetçik Değirmenlik-Geçitkale ve Tatlısu- Esentepe’deki belediyelere çöp arabası hibe etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova

Yapmadıkları: 8

İcraatarı: 8

Yapmadıkları

Öğrenci taşıyan araçlarla Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın hâlâ sözleşme yapılmaması.

Girne’de artan nüfus ve öğrenci fazlalığına hitap etmesi için okul yapımı.

Cihangir-Düzova İlkokulu’nun ihtiyacı olan 2 dersli yapımı…

Okulların büyük projeler dışında, tamir tadilat ve temizlik malzemelerinin giderlerini karşılayacak bir bütçeyi hayata geçirmek.

Açık lisenin hayata geçeceği müjdesini veren Berova henüz bu konuda bir adım atmadı.

Eğitimin kalitesini artırmak adına plan ve projeler henüz hazırlanmadı.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, okullarda 40 kişilik sınıflarda eğitim yaptırıldığını söylemiş ve bunların çözüme ulaştırılması gerektiğini söylemişti.

Eğitim sendikaları okulların hala bugün eksikleri olduğunu dile getirmiş bunun yanında öğretmen eksiklerinden de bahsetmiştir.

İcraatları:

-e-okul uygulaması projelendirildi ama uygulamaya henüz girmedi.

-Mesleki Teknik Eğitim Kampüs Projesi hazırlandı henüz temel atılmadı.

-Kültür Dairesi’nin düzenlediği 26. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi dün İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda açıldı.

-İlköğretimden farklı olarak ortaöğrenimde branş öğretmeni istihdamı gerekliliği nedeniyle bir nakil zinciri kuruldu. Dipkarpaz ve Lefke’nin ilk görev yeri olarak belirlendi.

-Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile BRTK arasında “liseler arası bilgi yarışması eğitim programı projesi işbirliği protokolü” imzalandı.

-Lefkoşa Şht. Ertuğrul İlkokulu’na adını veren şehit öğretmen Ertuğrul Ahmet’in büstü ve yeni oyun alanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’nın da katıldığı törenle açıldı.

-Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına ait Metehan- Alayköy yolu civarında, 168 bin 450 metrekare alana sahip arazi içerisinde inşa edilmesi planlanan Lefkoşa Mesleki Eğitim Kampusu projesi için düğmeye basıldı.

-Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu işbirliğinde yeniden gözden geçirilen “ Kişisel ve Sosyal Becerileri Geliştirme Kılavuzu” müfredata girdi.

-Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi işbirliği ile yürütülen Temel Eğitim Programları Geliştirme Projesi hayata geçti.

-Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, iki ülke arasında “kültür sanat” alanındaki işbirliğinin artırılması yönünde bir dizi karar aldı.

-Alsancak İlkokulu’na, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Alsancak Belediyesi işbirliğinde 8 ek derslik projesi hazırlandı.

-Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu işbirliğinde yeniden gözden geçirilen “ Kişisel ve Sosyal Becerileri Geliştirme Kılavuzu” müfredata girdi.

-Lapta İlkokulu için ek sınıf projesi hazırlandı.

-Bayraktar Ortaokulu’nda yeni bina inşaatını yapıldı.

-Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Girne Belediyesi arasında, bakanlık bünyesinde bulunan ve Ozanköy’de kullanımda olmayan eski ilkokulun bulunduğu boş arazinin belediyenin kullanımına verilmesi için protokol imzalandı.

-Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası arasında mesleki eğitim işbirliği protokolü imzalandı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu:

Yapmadıkları: 4

İcraatları: 0

Yapılamayanlar

Temsilciliklerde çalışan kişi sayısı artırılamadı.

Lobi faaliyetleri geliştirilemedi.

Bakanlık kadrosu artırılamadı.

Bakanlığa 2008 yılından beri meslek memuru alınmadı.

Dış temasları

-Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, -Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara’da iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

-Kıbrıs konusunda yabancı gazetecileri bilgilendirdi.

-Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen 43. İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katılarak konuşma yaptı.

-ABD Kongresi Milletvekilleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

-Ertuğruloğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadiyarov ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu

Yapılmayan: 9

İcraatarı: 17

Yapılmayanlar:

-Otomasyon hizmeti henüz kurulmadı.

-Genel Sağlık Sigortası hayata geçmedi.

-Güzelyurt Devlet Hastanesi’nin temeli henüz atılmadı.

-Tüm sağlık ocaklarının altyapı eksiklikleri giderilmedi.

-Ülkedeki tüm gıda işletmeleri kayıt altına alınmadı.

-Devlet laboratuvarında DNA laboratuvarı henüz kurulmadı.

-İlaçların bozulmasını engellemek için soğuk hava deposu temini yapılmadı.

-Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde basınçlı atık su projesi hayata geçmedi.

-Özlük hakları henüz iyileştirilmedi.

İcraatları:

-Tren yolu polikliniği hizmete girdi.

-Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin 2 yıldır akmayan sıcak ve soğuk su tesisatı yenilendi.

-Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne ikinci bir trafo takıldı.

Mağusa Devlet Hastanesi’nin bir buçuk yıldır çalışmayan merkezi ısıtma ve soğutma sistemi tamamlandı.

-Yeni Onkoloji Hastanesi’ne 700 kw’lık jeneratör temini ve montajı yapıldı.

-Sağlık Bakanlığı ile üniversiteler arasında staj protokolleri ile ilgili anlaşmalar yapıldı.

-KKTC’de ilk Ulusal Kanser Danışma Kurulu’nun oluştu.

-Tren yolu polikliniğinin ikinci etabı bitti. Göz, Kulak burun boğaz, ergen polikliniği gibi ek branşlar konuldu.

-Lefkoşa yeni hastane için fizibilite çalışmaları başlatıldı.

-Onkoloji hastanesi onkoloji radyasyon birimi hizmete girdi

-Diyaliz hastalarının evden hastaneye taşınabilmesi için 5 yeni araç hastanelere teslim edildi.

-Sağlık Bakanlığı 24 saat şikayet kabulüne başladı.

-Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin zemini düzenlendi, klimalar konuldu, ambulanslar yan tarafa alındı.

-Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Ergen Psikiyatri Polikliniği hizmete girdi.

-Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezinde Hemşire Çağrı Merkezi kuruldu.

-Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin tüm katlarında hemşire çağrı sistemi uygulaması başladı.

-Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin tüm asansörleri yenilendi ve dökülen tüm duvarları boyandı.

-Cengiz Topel Hastanesi’ne 7 farklı branşta doktor sağlandı.

Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst:

Yapılmayanlar: 12

İcraatları: 11

Yapılmayanlar

-Toplu taşımacılık geliştirilemedi.

-Kaçak taksicilik önlenemedi.

-Posta ve telekomünikasyon hizmetlerini çağa uygun hale getirilemedi.

-Girne Posta Dairesindeki personel eksikliği giderilemedi.

-Trafik güvenliği konusunda eğitim verilmeye başlanmadı.

-Meclis, trafik güvenliğiyle ilgili kriz masası oluşturulamadı.

-Trafik Komisyonu toplantılarını aksatıyor.

-Limanlar ve denizcilik sektörünün gelişmesi için adım atılmadı.

-Ağır vasıtalara takometre takılmadı.

-Yollara tonaj ölçüm cihazları konulmadı.

-Karayolları Dairesi’ne bağlı muayene birimleri istenilen teknik cihaz ve makinelere kavuşamadı.

-Ülke genelindeki birçok bozuk ve asfaltı bozulan yollar tamir edilmedi.

İcraatları:

-Görneç- Alevkayası yolunun yapımı tamamlandı.

-Gönyeli çemberinde 1’nci etap proje çalışmaları başladı.

-Yeni alınan 7 adet seyyar radar cihazı, polis teşkilatına teslim edildi.

-Girne Limanı’nda hasar gören mendireğin tamiri ve yeni fener konusunda çalışma başlatıldı.

-Lefkoşa Başbakanlık kavşağındaki trafik ışıkları 300 metre geriden fark edilebilmesi için yeni düzenleme yapıldı.

-Ercan Havalimanı yeni terminal binasının temeli atıldı.

-Ercan-Kırklar ile Ercan-Akıncılar anayollarının yapımına başlandı.

-7 kilometre uzunluğundaki Gönyeli-Boğazköy (eski Girne yolu) arasındaki yolun yenileme çalışması yapıldı.

-Güzelyurt- Lefkoşa 4 şeritli anayolunda gidiş-dönüş şeritlerini ayırma amaçlı New Jersey tipi beton oto korkuluk yapımı çalışması yapıldı.

-Kalavaç ve Görneç köylerinde yol çalışması yapıldı.

-Seyrüsefer harçlarının ödenmemesinden dolayı kayıttan düşen araçlara af geldi, ancak mahkeme tarafından ara emriyle durduruldu.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun

Yapılmayanlar: 2

İcraatları: 10

Yapılmayanlar

-Ülkede azalan alım gücüne ve yükselen dövize karşı bir önlem alınmadı.

-Kadın ve genç girişimcilerin önünü açacak bir faaliyetler hayat bulmadı.

İcraatları:

“KOBİ Yapılanma ve İşletme Faiz Destek Programı” çerçevesinde protokol imzalandı.

-Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Merkez Kooperatifi Başkanı Kemal Altuncuoğlu arasında işbirliği antlaşması imzalandı.

-Türkiye ve KKTC arasında kapsamlı enerji işbirliği anlaşması imzalandı.

-Faiz destekli kobi yatırım kredisi programı protokolü imzalandı.

-İmalat sanayiye 12 milyon TL’lik kaynak kullandırmayı hedefleyen Faiz Destekli -KOBİ Yatırım Kredisi Programı 2016 Protokolü imzalandı.

-Gazimağusa Maraş Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (MAZDER) ve Türkiye Halk Bankası arasında Gazimağusa’da Maraş esnafı için teminat destek protokolü imzalandı.

-KKTC’den giden kargolar için kargo şirketlerine beyanname yetkileri verildi.

-Ürün Güvenliği protokolü imzalandı.

-Sanayi Odası ile 172 ve 173 numaralı parsellerin Metroloji Laboratuvarı tesis edilmek ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın kullanımına verilmek üzere devir antlaşması imzalandı.

Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu:

Yapılmayanlar: 19

İcraatları: 5

Yapılmayanlar

-Her ilçeye bir müze açılmadı.

-Ülkede ‘Engelli Turizmi başlamadı. Otellerde engellilere yönelik daha iyi hizmet verilebilmesi için gerekli hazırlıklar tamamlanıp Bakanlar Kurulu’ndan geçirilmedi.

-Deniz Kapısı, Şömineli Ev ve Eski Polis Karakolu müzeye dönüştürülmedi. Gazi İlkokulu ile Veteriner Dairesi de turizme kazandırılmadı.

-Trafikte yapılan çalışmalar ülke şartlarına uygun ilerlemedi.

-Yerel iş gücü istihdamı için gerekli çalışmalar tamamlanmadı.

-Çevreye çöp atanlara para cezası uygulanmadı.

-Turist Enformasyon Ofisi açılmadı.

-Piknik yerlerine ulaşım sağlanmadı. Piknik alanları tabiata zarar vermeden yapılar ve ağaç ürünlerinden imal edilen yapılarla oluşturulmadı. Birbirinden eğlenceli parkurlar, menaj alanları, at binme parkurları, labirentler, tırmanma duvarıları, macera istasyonları ve çocuk oyun alanları yapılmadı.

-KKTC sağlık turizmiyle, doğasıyla, yürüyüş yollarıyla, bisiklet yollarıyla, engellilere ve yaşlılara sağladığı hizmetleriyle ön plana çıkmadı.

- Çevre dersi okullarda zorunlu ders olmadı.

-İran’dan KKTC’ye direkt uçuşlar başlamadı.

-Katı atık bertarafı ve atık su arıtma tesisi eğitimleri için Türkiye’den personel gönderilmedi.

- Turistlerin otel dışına çıkmalarını sağlamak için eğlence kentleri kurulmadı.

-Büyükkonuk ve İskele’de müze proje çalışmasında son aşamaya gelindiğini, kısa süre sonra bu müzelerin hizmete gireceğini belirtti.

-Girne Antik Liman’da fırtınanın izleri tamamen silinmedi.

-Orman arazileri çoğaltılmadı. Hali araziler Orman Dairesi’ne devredilmedi.

-Lefke’de müze ve turizm ofisi açılmadı.

-Güzelyurt ve Lefke’de evsel atık sorunu ortadan kalkmadı.

-Alternatif turizm modelleri uygulamaya konulmadı.

İcraatları

-KKTC’deki acentelere çocuklu ailelerin adaya getirilmesine yönelik gelen turist başına destek verildi.

-Diyarbakır ve Ordu Konya, Trabzon ve Eskişehir’den uçak seferleri başladı. Otelcilere, yarım kalan tesislerini tamamlaması için yüzde 3’lük faizle kredi sağlandı. Kalkınma Bankası’na borçların ödemesinde kolaylık yaratıldı.

-Gazimağusa Suriçi’ni Canlandırma Projesi çerçevesinde Surlariçi’nde 1973 yılında faaliyete başlayan Altun Tabya Hotel, uzun bir aradan sonra yeniden turizmin hizmetine girdi.

-KKTC map2heal.com’a dahil edildi. Sağlık turizmi açısından tarihi bir açılım oldu.

-Mağusa Suriçi’ni her gün 10 otobüsün ziyaret etmesi sağlandı.

-En ciddi çevre sorunlarından sayılan inşaat atıklarının geri dönüşümü için, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) ile Turizm ve Çevre Bakanlığı arasında protokol imzalandı.

-Turizm ve Çevre Bakanlığı Orman Dairesi ile Kuzey Kıbrıs Turkcell işbirliğinde e-fidan projesi hayata geçirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner:

Yapılmayanlar: 13

İcraatları: 5

Yapılmayanlar

- Ülkenin rekabet edilebilirlik koşullarını düzenleyecek ve denetleyecek bir yapı kurulmadı.

- Lapta bölgesinde “Geriatri” bölümünün de yer alacağı yeni bir huzurevi yapılmadı.

-Karpaz bölgesine 18 yaş üstü engelli rehabilitasyon merkezi inşa edilmedi.

-Çalışma hayatının düzenlenmesi, toplu iş sözleşmeleri, iş anlaşmazlıklarının giderilmesi, çocuk işçiliği önlenmedi.

-İş sağlığı ve güvenliği yasası ile inşaatlarda işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü kapsamında, iş sağlığı ve güvenliği konularında yaşanan sorunlar ortadan kaldırılamadı.

-Esnafı koruyacak yasal düzenleme yapılmadı.

-Engelliler Dairesi kurumadı.

-Engelliler Yasası’nda yapılan değişiklikle, Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası’nın bazı tüzüklerinde değişiklik yapılmadı.

-Kadının toplumsal hayatta daha çok yer alması için eylem planı hazırlanmadı.

-Yatırımlar prime esas kazanç üzerinden yapılmadı. İlk kez kayıt yaptıracak olan çalışanlara ya da ilk kez işveren olacak KKTC vatandaşlarına destek programı hazırlanmadı.

-SOS Çocuk Köyü daha ileriye götürülemedi.

-‘Aile Eğitim Programı’ ve ‘Güçlü Ebeveynler Güçlü Çocuklar’ projesi ülkenin tüm bölgelerinde hayata geçirilemedi.

-İş Sağlığı ve Güvenliği tüzüklerindeki eksiklikler giderilmedi.

İcraatları

- Sosyal yardım alan dar gelirli ailelerin çocukları ücretsiz sünnet ettirildi.

- Muhaceret affı çıkarıldı, aftan bin 834 TL asgari ücret ödeyerek yararlanılması sağlanıldı.

- “Yabancıların Çalışma İzinleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı” onaylandı.

-Okullar ve kamudan sonra özel sektörde çalışma saatleri yeniden düzenlendi.

-Türkiye ile Çalışma, Sosyal Güvenlik ve İstihdam Alanlarında İşbirliği Anlaşması Türkiye ile imzalandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu:

Yapılmayanlar: 6

İcraatları: 3

Yapılmayanlar

TÜK’ün desteklenmesi ve yerli insanın istihdamına vesile olan yerli üretimin desteklenmesi yönünde adımlar atılamadı.

-Kalkanlı’da yaşanan yangın nedeniyle anıt zeytin ağaçlarında oluşan hasarların giderilmesi ve koruması sağlanamadı.

-Kıbrıslılar için önemi bulunan Cümbez Ağaçları için çalışma başlatılmadı.

-KKTC’nin kendi gıda kodeksleri olmadı.

-Ülkede gıda standartları oluşturulamadı.

- “Bitki Deseni Planı” ve Tarım Master Planı hayat bulmadı.

İcraatları

-Kuraklık tazminatları ödendi.

-Büyükbaş hayvancılık başta olmak üzere kotalar getirildi.

-Hayvan üreticilerinin yaşayabilmesi için ülkeye gelen balya ve üretimin devamlılığının sağlanması için de arpaya ciddi sübvanseye verildi.