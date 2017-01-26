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İsveç Büyükelçiliği’nden Kızılay uyarısı

İsveç Büyükelçiliği’nden Kızılay uyarısı

Vatandaşlarına terör uyarısında bulunan İsveç’in Ankara Büyükelçiliği, 26-27 Ocak tarihlerinde Kızılay'dan uzak durmaları çağrısı yaptı.

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İsveç Büyükelçiliği internet sitesinde ’26-27 Ocak’ta Kızılay’da tehdit uyarısı’ başlığı ile yayımlanan uyarıda, "Ankara’nın Kızılay bölgesinde 26-27 Ocak tarihlerinde kuvvetli terör tehditi bilgileri alınmıştır. İsveçli ziyaretçilerin belitilen tarihte Kızılay bölgesinden uzak durmaları, özel dikkat göstermeleri tavsiye olunur" dendi. Konuyla ilgili olarak İsveç Dışişleri Bakanlığı'ndan ise bir açıklama yapılmadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da bugün yaptığı açıklada, Ekim 2016 trihli seyahat uyarısını tekrarlayarak vatandaşlarından, 'artan terör eylemleri nedeniyle Türkiye'nin Güneydoğu bölgesine gitmekten kaçınmalarını' istemişti. Bakanlık ayrıca, ABD devlet görevlilerinin İstanbul ve Türkiye’nin Güneydoğu bölgesine yapacakları resmi ziyaretlere de kısıtlamalar getirmişti.

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