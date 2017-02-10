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İsveç'te bir villada üç kişinin cesedi bulundu

İsveç'te bir villada üç kişinin cesedi bulundu

İsveç'in Malmö kenti yakınlarında bir villada 3 kişinin cesedi bulundu.

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İsveç'in Malmö kenti yakınlarında bir villada 3 kişinin cesedi bulundu.

İsveç polisi bugün yerel saatle 11.00'de alınan ihbar üzerine Malmö yakınlarındaki bir villaya giden ekiplerin 3 ceset bulduğunu bildirdi.

Polis açıklamasında Skurup kasabasındaki villada olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının sürdüğü, incelemenin ardından kamuoyuna detaylı bilgi verileceği kaydedildi.

Cesedi bulunan kişilerin kimliklerine ve ölüm nedenlerine ilişkin bilgi verilmedi.

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