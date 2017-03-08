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İsveç'te boşalan milletvekili koltuğuna bir Türk getirildi

İsveç'te boşalan milletvekili koltuğuna bir Türk getirildi

Türk asıllı kadın siyasetçi Sultan Kayhan, İsveç'te iktidardaki Sosyal Demokrat İşçi Partisinden milletvekili seçildi.

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Türk asıllı kadın siyasetçi Sultan Kayhan, İsveç'te iktidardaki Sosyal Demokrat İşçi Partisinden milletvekili seçildi.

Boşalan milletvekilliği sandalyesine, yedek liste 1.sırada olan 29 yaşındaki Sultan Kayhan geçti.

Kayhan, İsveç parlamentosunda görev yapacağı 2 yıllık dönemde eşitlik ve ayrımcılıkla mücadele gibi konularda çalışmalarda bulunacağını söyledi.

Konya'nın Kulu ilçesinden İsveç'e yerleşen bir işçi ailesinin kızı olan Sultan Kayhan, 7 yıldır siyasetteydi. 2014 genel seçimlerinde Sosyal Demokrat İşçi Partisinden 12. sırada milletvekili adayı olan Kayhan seçilememiş ancak yedekler arasında 1. sırada yer almıştı.

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