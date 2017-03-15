Duygu Alan

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’nun (DEV-İŞ) verilerine göre, KKTC’de 2016 yılında toplam 83 iş kazası yaşandı bu kazalarda 7 kişi yaşamını yitirdi.

DEV-İŞ’in verilerine göre 1 Ocak – 13 Mart 2017 tarihleri arasında meydana gelen iş kazalarında ise 2 işçi yaşamını yitirdi. KKTC’de son 14 ayda 9 işçi iş kazası sonucu öldü.

Ancak ne yapılan uyarılar ne yaşanan kazalar ne de bu kazaların sebebiyet verdiği can kaybı bilançosu bazı işverenler tarafından dikkate alındı ne de birçok işçi de halen iş güvenliğinin önemini kavrayabildi.

İnşaat veya yüksekten düşme ilk sırada

DEV-İŞ’in istatistiklerine göre, KKTC’de son 14 ayda meydana gelen iş kazalarının büyük çoğunlu inşaatta meydan gelirken kazalar, genellikle yüksekten düşmeye bağlı olarak yaşandı.

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’nun (DEV-İŞ) verilerine göre, KKTC’de 2016 yılında toplam 83 iş kazası yaşandı bu kazalarda 7 kişi yaşamını yitirdi.

KKTC’de 2016 yılında iş kazası sonucu yaşamını yitiren 7 işçiden 6’sı inşaat işçisiydi.

“İşveren dikkate almıyor, işçi önemsemiyor”

Ülkemizde halen daha başta inşaat işçileri olmak üzere iş güvenliğini ciddiye almamakta ısrar ediyor.

Birçok inşaatta hemen her gün işçilerin güvenlik kemeri ve baret takmadan adeta akrobasi yapar gibi inşaatta hareket etmesi, inşaatın kenarında tek bir tahta üzerinde durmaları veya yürümeleri, elden ele malzemeleri taşımaları dikkat çekiyor.