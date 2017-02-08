İtalya'da Camorra mafyasına operasyon

İtalya'nın Campania bölgesinde faaliyet gösteren mafya yapılanması "Camorra"nın 46 üyesinin yakalandığı bildirildi.

Suç ve Yolsuzlukla Mücadele Projesi'nin (OCCRP) internet sitesinde yer alan ve güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberde, ülkede Camorra mafyasına karşı düzenlenen operasyonda 46 kişinin dolandırıcılık ve uyuşturucu ticareti yapmak iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Aralarında Camorra'nın önde gelenlerinden ve 2008'de müebbet hapis cezasına çarptırılan Francesco Schiavone'un oğlunun da olduğu 46 kişinin, esnafı yasa dışı kumar makinesi kurmaya zorladığı ifade edildi.

Mafyayla mücadele kapsamında görev yapan savcılar, örgüt mensuplarının Napoli kenti yakınlarındaki Casal di Principe ilçesinde genellikle güçlü olduğu yerlerdeki bar ve dükkanlarda yüksek kazanç sağlayan online kumar platformu pazarladıklarını açıkladı. Bu şekilde elde edilen yüksek gelirin de hapishanedeki mafya liderlerinin aileleri için kullanıldığı kaydedildi.

Ülkedeki yetkililerin, mafya üyelerinin kontrolünü elinde tuttuğu kumar makinelerinin kullanımını yasakladığı aktarıldı.

Casal di Principe Carabinieri biriminde görevli Başkomiser Simone Calabro, kumar oynanan internet sitelerinin yöneticiliğine katılarak oyuncuların hesaplarını ele geçiren mafya üyelerinin elde edilen karın yüzde 60'ını kendileri aldığı geri kalanını esnafa verdiğini söyledi.