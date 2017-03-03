İtalya'da göçmenlerin kaldığı kampta yangın

İtalya'nın güneydoğusundaki Puglia bölgesinde göçmenlerin kaldığı bir kampta çıkan yangında 2 Afrikalı göçmen yaşamını yitirdi.

İtalyan Rainews24 kanalının haberine göre, Foggia kenti yakınlarında Rignano Garganico'da bulunan ve "Büyük Getto" olarak adlandırılan, göçmenlerin kaldığı kampta önceki gün başlayan ve uzun süre kontrol altına alınamayan yangında Malili olduğu ifade edilen 2 göçmen hayatını kaybetti.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında 5 bin metrekarelik alanda çok sayıda barakanın kül olduğu ifade edildi.

Yetkililer kundaklama ihtimali üzerinde dururken, İtalyan ANSA ajansına konuşan bir itfaiye eri, yangının aniden şiddetlendiğine dikkati çekti.

Bari Cumhuriyet Savcılığının 2016 yılında kampa ilişkin yürüttüğü bir soruşturma kapsamında, bölgede mevsimlik işçi gibi çalışan göçmenlerin konakladığı kampta, bazı suç çetelerinin varlığının tespit edilmesi üzerine kampın 2 gün önce güvenlik güçleri tarafından boşaltılmak istendiği, bu sırada yangın çıktığı belirtildi.