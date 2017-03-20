Lefkoşa17 °C
  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • Yağ yakımını hızlandıran 'metabolizma canavarı' besinler
  • Bahar yorgunluğundan kurtulmak için bunları yapın
  • '5 saniye kuralı'na bilimsel yanıt
  • Yanlış diyet saçı dökebilir
  • Geç saatte yemek yiyip yatmayın
  • Krem peynir meme kanseri riskini artırıyor
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. İtalya’da havaalanlarında grev
İtalya’da havaalanlarında grev

İtalya’da havaalanlarında grev

İtalya’da bugün havaalanı çalışanları dört saatliğine iş bırakmaya hazırlanıyor.

A+A-

İtalya’da bugün havaalanı çalışanları dört saatliğine iş bırakmaya hazırlanıyor. Beş sendikanın çağrısıyla hava trafik kontrolörleri öncülüğünde düzenlenecek grev yerel saatle 13:00-17:00 arasını kapsayacak.

Ülke genelinde uçuşlarda yüzde 40 düzeyinde iptaller bekleniyor. Çalışanlar hükümetin havacılık sektöründeki reform planları ve işten çıkarmaları protesto ediyor.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.