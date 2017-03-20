İtalya’da havaalanlarında grev
İtalya’da bugün havaalanı çalışanları dört saatliğine iş bırakmaya hazırlanıyor.
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İtalya’da bugün havaalanı çalışanları dört saatliğine iş bırakmaya hazırlanıyor. Beş sendikanın çağrısıyla hava trafik kontrolörleri öncülüğünde düzenlenecek grev yerel saatle 13:00-17:00 arasını kapsayacak.
Ülke genelinde uçuşlarda yüzde 40 düzeyinde iptaller bekleniyor. Çalışanlar hükümetin havacılık sektöründeki reform planları ve işten çıkarmaları protesto ediyor.
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