İtalya'da taksiciler grevde

İtalya'da taksi şoförleri, hükümetin sektöre getirmek istediği rekabeti artırıcı düzenlemeleri protesto etmek ve taleplerinin dikkate alınmasını sağlamak için protesto düzenledi.

Taksiciler, başkent Roma, Napoli, Torino, Bari ve diğer kentlerde olmak üzere ülke genelinde meydanlara indi.

Başkent Roma'daki protesto yürüyüşü, kentin simgesi olan tarihi arena Kolezyum'dan başlayarak Venedik Meydanı'na kadar sürdü. Korteje, kadın taksi şoförleri öncülük etti.

Yürüyüşe katılan şoförler, sektöre getirilmek istenen ve haksız kazanca neden olacağını savundukları birtakım ayrıcalıklara karşı çıkmak için 24 saat iş bırakma eylemine gideceklerini açıkladı.

Taksiciler, geçen ay sert şekilde karşı çıktıkları, internet üzerinden alternatif taksi hizmeti sunan "Uber" ve diğer transfer araçlarına yönelik hükümetin hazırladığı düzenlemenin taleplerini karşılamaya yetmediğini belirtti.

Hükümetle pazarlıkları dün gece geç saatlere kadar süren taksiciler, istedikleri sonucu alamayınca bugünkü grevlerini ertelemekten vazgeçerek uygulamaya koymuştu.

Taksicilerin, Roma'daki protestosu geçen ay düzenlenen protestoya göre olaysız ve sakin geçti. Aynı taleplerle geçen ay yapılan protestoda, zaman zaman taksicilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşanmıştı.