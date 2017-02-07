İthalat artıyor, ihracat düşüyor

Eniz Orakcıoğlu

Ticaret Dairesi’nin 2016 Ocak-Kasım dönemi 11 aylık verilerine göre ithalatta yüzde 2 oranında artış görülürken, aynı ayların ihracat rakamlarında ise yüzde 13 oranında düşüş yaşandığı gözlemlendi.

2016 yılı Ocak – Kasım ayı 2015 Ocak-Kasım dönemine göre yüzde 2 oranında bir ihracat artışı göstererek 1 milyar 286,8 milyon dolar (4 Milyar 732 Milyon TL) olarak gerçekleşirken, 2016 yılı Ocak - Kasım dönemindeki ihracatı ise, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 oranında bir düşüş göstererek 95.2 milyon dolar (350 Milyon 229 bin TL) olarak gerçekleşti. Bu da ithalatta her yıl artarak ülkeden milyarlar çıkarken, karşılığında ihracatta ise, milyonlar her yıl azalarak ülkeye giriyor.

İthalat listesinin başındaki Taşıt araçları 2016 yılı Ocak - Kasım döneminde 115 Milyon dolar (423 Milyon 472 bin TL) ile yer alırken, 2’inci sırayı 84 milyon 147 bin dolarla (309 Milyon 660 bin TL) yakıt alıyor. Ticaret Dairesinin 2016 Ocak-Kasım dönemi verilerine göre 11 aylık dilimde 90 tür mal ithal edilmiş. Bu da bize ne derece ithalata bağımlı bir ülke olduğumuzu kanıtlıyor.

2016 yılı Ocak - Kasım dönemi ihracat listesinin başını 39 milyon 710 bin dolarla (146 milyon 953 bin TL) süt ürünleri, 2’inciliği de 17 Milyon 780 bin dolarla Narenciye aldı. Üstelik 2015’le kıyasladığımızda bu ürünlerin ihracatında gözle görülür düşüş yaşandı.

Ticaret Dairesi’nin 2016 Ocak-Kasım dönemi yani 11 ay için yayınladığı raporlar ülkedeki ithalat ve ihracat gerçeğini ortaya seriyor.

Bir öndeki Ocak-Kasım ayına göre yüzde 2 artış

KKTC'nin 2016 Yılı Kasım ayı ithalatı, bir önceki yılın Kasım ayına göre yüzde 9 oranında bir düşüş göstererek 106,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. 106,5 milyon doların bugünkü kura göre karşılığı ise 391 Milyon 955 bin TL. 2016 yılı Ocak – Kasım ayı 2015 Ocak-Kasım dönemine göre yüzde 2 oranında bir artış göstererek 1 milyar 286,8 milyon dolar (4 Milyar 732 Milyon TL) olarak gerçekleşti.

İthalat 2016’nın Kasım ayı 2015’in Kasım ayına göre düştü

Ticaret Dairesi’nin 206 Ocak- Kazım ayı verilerine göre; KKTC'nin 2016 yılı Kasım ayında Türkiye'den yaptığı ithalat bir önceki yılın Kasım ayına göre yüzde 12 oranında bir düşüş göstererek 70,8 milyon dolar (260 Milyon 544 Bin TL) olarak gerçekleşti. 3’üncü ülkelerden yapılan ithalat ise 2016 yılı Kasım ayında bir önceki yılın Kasım ayına göre yüzde 2 oranında bir düşüş göstererek 35,7 milyon dolar (131 Milyon 530 bin TL) olarak gerçekleşti.

95 Milyon TL artış

2016 yılı Ocak-Kasım ayı Türkiye’den yapılan ithalat 798 Milyon dolarken (2 Milyar 936 Milyon TL), 2015’in Ocak ve kasım ayında Türkiye’den yapılan ithalatın tutarı 772,5 milyon dolardı (2 Milyar 842 Milyon TL). Türkiye’den ithal edilen ürünlerde 11 ayda 95 Milyon TL artış yaşandı. 3’üncü ülkelerden yapılan ithalat ise 2016 Ocak-Kasım ayı tutarı 489 Milyon dolarken (1 milyar 798 milyon 669 bin TL), 2015 yılıyla arada çok fark olmadığını gördük 2015 yılında Ocak-Kasım ayı ithalatına harcanan para 484 Milyon dolar (1 Milyar 781 Milyon 153 bin TL).

İthalatta en büyük pay Taşıt araçlarının

2016 yılı Ocak - Kasım döneminde toplam ithalatın içerisinde en büyük payı Taşıt Araçları, Yakıt, Konfeksiyon, Plastik Mamülleri, İnşaat Demiri, İlaçlar ve Alkollü İçkiler oluşturmaktadır. Sadece bu malların ithalat değerleri, toplam ithalatın yüzde 9'unu teşkil etmekte. İthalat listesinin başındaki Taşıt araçları 2016 yılı Ocak - Kasım döneminde 115 Milyon dolar (423 Milyon 472 bin TL) yer alırken 2’inci sırayı 84 milyon 147 bin dolarla (309 Milyon 660 bin TL) yakıt geliyor. Ticaret Dairesinin 2016 Ocak-Kasım dönemi verilerine göre 11 aylık bir dilimde 90 tür mal ithal edilmiş buda bize ne derece ithalata bağımlı bir ülke olduğumuzu kanıtlıyor.

11 ayda ihracatta yüzde 13 düşüş

KKTC'nin 2016 Yılı Kasım ayı ihracatı bir önceki yılın Kasım ayına göre yüzde 35 oranda bir düşüş göstererek yaklaşık 4.5 milyon dolar (16 Milyon 464 bin TL) olarak gerçekleşti. 2016 yılı Ocak - Kasım dönemi ihracatı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 oranında bir düşüş göstererek 95.2 milyon dolar (350 Milyon 229 bin TL) olarak gerçekleşti.

İhracat 2016 Kasım ayı 2015 Kasım ayına göre yüzde 35 düştü

KKTC'nin 2016 yılı Kasım ayında Türkiye'ye yaptığı ihracat bir önceki yılın Kasım ayına göre yüzde 35 oranında bir düşüş göstererek 2.6 milyon dolar (9 milyon 461 bin TL) oldu. 3’ü ülkelere yapılan ihracat ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31 oranında bir düşüş göstererek, 1.9 milyon dolar (7 Milyon TL) olarak yer aldı.

En yüksek ihracat payı Süt ürünlerinin

2016 yılı Ocak - Kasım döneminde toplam ihracatın içerisinde en büyük paya Süt Ürünleri, Narenciye ve Rakı sahip oldu. Bunları takiben ise Hurdalar, Konsantre, ve diğer maddeler gelmekte. 2016 yılı Ocak - Kasım dönemi ihracat listesinin başını 39 milyon 710 bin dolarla (146 milyon 953 bin TL) süt ürünleri, 2’inciliği de 17 Milyon 780 bin dolarla Narenciye aldı. Üstelik 2015’le kıyasladığımızda bu ürünlerin ihracatında gözle görülür düşüş yaşandı.